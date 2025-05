Gregg Popovich deixa cargo de técnico do Spurs

Gregg Popovich vai deixar de ser técnico do San Antonio Spurs a partir da próxima temporada. O treinador está no cargo desde a temporada 1996/97, e venceu cinco títulos com a franquia. Além disso, também é o recordista em vitórias na história da liga, com 1422. Agora, Popovich deve passar a atuar como presidente de operações de basquete. A informação é de Shams Charania, da ESPN.

No dia 2 de novembro, Popovich teve um AVC. Desde então, ele está afastado das quadras para se recuperar. Em fevereiro, durante uma reunião com os jogadores, ele disse que estava trabalhando para retornar, mas que ainda não era o momento.

Agora, porém, veio a confirmação de sua aposentadoria da beira das quadras. Popovich foi o técnico mais velho da história da liga, e também um dos maiores. Agora, irá fazer a transição de forma tranquila, segundo Charania. A expectativa é de que ele continue envolvido nas operações diárias do time, mas não mais como técnico.

Sua carreira começou em 1988, como assistente técnico de Larry Brown. Depois, esteve com Don Nelson no Golden State Warriors. Em 1996, era general manager do Spurs, mas demitiu o técnico Bob Hill após um começo ruim e assumiu o cargo de treinador.

Ao final daquela temporada, escolheu Tim Duncan no Draft. Era o começo de 22 anos de idas aos playoffs, com cinco títulos e um legado montado ao redor de excelência e discrição. Tony Parker, Manu Ginobili e Kawhi Leonard foram outros nomes que cresceram ao lado de Popovich.

O agora ex-técnico é um dos cinco treinadores com ao menos cinco títulos na liga. Junto dele, estão Phil Jackson, com 11, Red Auerbach, com nove, John Kundla e Pat Riley, com cinco cada.

Futuro para o Spurs

Não ter Gregg Popovich como técnico atrapalhou a temporada do Spurs. Afinal, sob o comando de Mitch Johnson, a equipe só venceu 31 jogos, perdendo 45. Logo em fevereiro, quando as coisas já pareciam “sem rumo”, veio outra notícia ruim: Victor Wembanyama tinha um coágulo sanguíneo no ombro. O francês ficou de fora da temporada, e a equipe começou o tank.

Ademais, o recém chegado De’Aaron Fox também foi retirado das quadras, dessa vez para uma cirurgia na mão. A expectativa do Spurs era usar esse tempo sem técnico e seu principal jogador para deixar todo o elenco saudável. Agora, a partir da próxima temporada, a tendência é “ir com tudo”.

No entanto, a temporada não foi só de más notícias. Isso porque Stephon Castle foi eleito calouro do ano, e mostrou que pode ser uma peça importante para a franquia no futuro.

A expectativa agora é de que o Spurs decida um técnico nas próximas semanas. Com tanto tempo de carreira, Popovich teve muitos assistentes que se tornaram treinadores e que poderiam voltar. Mike Budenholzer, Monty Williams, Brett Brown e Becky Hamon são alguns desses nomes, por exemplo.

