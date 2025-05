Magic teria interesse em troca por Norman Powell

O Orlando Magic estaria de olho em uma troca por Norman Powell. A informação foi confirmada pelo jornalista Maxwell Ogden, do Orlando Magic Daily. De acordo com ele, o time da Flórida monitora o ala-armador para tentar adicionar uma força ofensiva ao elenco para a próxima fase regular. O desafio, porém, seria convencer o Los Angeles Clippers.

Norman Powell teve seu melhor ano desde que chegou à NBA. Em 2024/25, o ala-armador do Clippers teve médias de 21.8 pontos, 3.2 rebotes e 2.1 assistências. Desse modo, foi essencial para a campanha de Los Angeles rumo aos playoffs e se tornou um pilar no elenco de Ty Lue.

O ala-armador, no entanto, tem apenas mais um ano de contrato com o Clippers. Em 2025/26, ele receberá cerca de US$ 20.4 milhões. Assim, o time da Califórnia terá que estender com o Powell nos próximos meses. Ainda assim, o desafio de mantê-lo com uma folha salarial lotada é aposta do Magic para a troca.

“Nada é garantido, mas Powell pode ser um jogador que o Clippers vai tentar a troca na offseason. Desse modo, o Magic teria ativos para buscar o jogador que pode resolver duas das principais deficiências do time. Orlando tem muitas escolhas de Draft, com duas picks de primeira rodada em 2025, além de jovens jogadores, como Cole Anthony, Goga Bitadze, Tristan da Silva e Jonathan Isaac”, disse Ogden.

Para o jornalista, a troca por Norman Powell seria a solução para o Magic. Apesar de ter Paolo Banchero e Franz Wagner, afinal, o time ainda tem o ataque como problema. Em 2024/25, por exemplo, teve o terceiro pior número de pontos por jogo (105.4) e o pior número de cestas de três na NBA (11.2).

Powell, assim, poderia oferecer ajuda ofensiva a Banchero e Wagner no ataque do Magic. Além disso, serviria como a principal opção de perímetro do tipo, com dois arremessos certos dos três pontos na campanha passada.

“Ele é um arremessador de elite em volume e eficiência, além de ser uma ameaça completa na pontuação. Então, Powell poderia elevar de imediato o patamar ofensivo do Magic. Por fim, embora não seja um defensor de elite, ele está habituado a ambientes em que a defesa é prioridade, como é o caso de Orlando”, finalizou Ogden.

