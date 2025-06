Com título, Shai Gilgeous-Alexander pode fazer história na NBA

O astro Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, quer fazer história na NBA e ficar com o título em 2025/26. Mas ele sabe que tem uma tarefa difícil pela frente. Afinal, vai enfrentar o Indiana Pacers, que superou todos os favoritos no Leste para chegar às finais da liga.

Acontece que se Gilgeous-Alexander conduzir o Thunder ao título, ele vai entrar em um grupo seleto de jogadores que venceram o prêmio de MVP e foram campeões no mesmo ano. Isso não acontece na liga desde Stephen Curry, em 2014/15. No total, apenas 14 astros conseguiram tal feito. Alguns deles, múltiplas vezes.

São os casos de Bill Russell (quatro vezes), Kareem Abdul-Jabbar (duas), Larry Bird (duas), Michael Jordan (quatro) e LeBron James (duas). Todos os outros, ficaram com o título e o MVP uma vez: Bob Cousy, Wilt Chamberlain, Willis Reed, Moses Malone, Magic Johnson, Hakeem Olajuwon, Shaquille O’Neal, Tim Duncan, além de Curry.

Ou seja, ele pode ser apenas o 15° jogador em todos os tempos da NBA, caso fique com o título sobre o Pacers. Mas ainda tem mais. De toda a lista, somente dez ficaram com o MVP das finais.

Shai Gilgeous-Alexander venceu o MVP pela primeira vez em sua carreira na NBA em 2024/25. Ele bateu Nikola Jokic, do Denver Nuggets, que ficou em segundo, enquanto Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, foi o terceiro.

Apesar de os estrangeiros estarem dominando a NBA com o prêmio de MVP desde 2018/19, apenas Shai Gilgeous-Alexander tem a chance de vencer o título. No ano em que Nikola Jokic foi campeão com o Nuggets, a liga premiou Joel Embiid, do Philadelphia 76ers. Por outro lado, Antetokounmpo venceu com o Bucks em 2020/21, no primeiro ano em que Jokic foi eleito o jogador mais valioso.

Na história recente da NBA, o último a conseguir a “tríplice coroa” com MVP, título e MVP das finais foi LeBron. Isso não acontece desde 2012/13. Vale lembrar, ainda, que a liga instituiu o prêmio de MVP das decisões de Conferências. Gilgeous-Alexander foi o vencedor diante do Minnesota Timberwolves.

Então, ele tem uma chance de ser o único jogador na história da NBA a vencer MVP, MVP de Conferência, título e MVP das finais. Isso jamais aconteceu desde que a liga foi formada.

O prêmio de MVP de Conferência começou na temporada 2021/22. Desde então, a NBA premiou o vencedor do título de Leste e Oeste para o melhor jogador da série.

Jayson Tatum e Jaylen Brown (Boston Celtics), Jimmy Butler (Miami Heat) e Pascal Siakam (Indiana Pacers) venceram pelo Leste. Enquanto isso, Stephen Curry (Golden State Warriors), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Luka Doncic (Dallas Mavericks) e Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), ficaram com o prêmio no Oeste.

Por fim, desde Shaquille O’Neal, em 1999/2000, o cestinha da NBA não é campeão naquele ano.

As finais da NBA começam nesta quinta-feira (5).

