Chris Paul revela “fator decisivo” para definir aposentadoria da NBA

Uma das histórias importantes menos comentadas da NBA nesse momento é a possível aposentadoria do lendário Chris Paul. O jogador de 40 anos vai ser agente livre no San Antonio Spurs e, por enquanto, não definiu se dará sequência à carreira. O veterano já revelou que a chance de deixar as quadras nunca foi tão grande. E um fator vai ser crucial para que tome a decisão definitiva.

“A decisão, acima de tudo, envolve a minha família. Vou conversar com a minha família para que possamos definir isso. O meu filho acabou de completar 16 anos, enquanto a minha filha fez 12. E, nas últimas seis temporadas, eu vivi longe deles. Eles não foram comigo para San Antonio e Phoenix, por exemplo. Então, é uma situação muito dura para mim”, admitiu o craque, em entrevista a Pat McAfee.

Paul encerrou a temporada pelo Spurs em uma boa condição. Ele tornou-se, antes de tudo, o primeiro jogador a disputar os 82 jogos de sua 20a temporada regular na liga. Mais do que isso, provou que pode ser produtivo em quadra ainda que com a idade já tão avançada. O armador registrou médias de 8,8 pontos e 7,4 assistências, além de acertar quase 38% dos seus arremessos de longa distância.

Publicidade

“O meu corpo está bem, mas não sei se quero jogar por muito tempo mais. Ainda amo jogar basquete, mas também quero ser pai. Antes de voar para cá, passei 20 minutos treinando com a minha filha no ginásio. Foi um momento que não tem preço, sabe? É óbvio que ainda quero jogar, mas, ao mesmo tempo, também desejo ser um pai mais presente”, desabafou o experiente astro.

Leia mais sobre Chris Paul

Mentoria

A aposentadoria de Chris Paul pode vir depois de alguns anos em que o seu status na NBA mudou. A sua transição de referência do time para um mentor de atletas jovens ficou evidente na chegada a San Antonio. No entanto, essa mudança nunca o fez ser menos exigente consigo mesmo como jogador. Mesmo aos 40 anos, por isso, ele não quer ser só um veterano no final do banco de reservas.

Publicidade

“É preciso saber equilibrar os dois papeis, jogador e mentor, sem nunca esquecer quem você é. É claro que eu vou compartilhar tudo o que vejo em quadra e já vivi nessa liga com os meus colegas. Mas, como sempre digo, os jogadores só vão respeitar e ouvir o que tem a dizer se entrar em quadra e provar que ainda pode competir. A geração de agora não se importa com o que você já fez”, afirmou o veterano.

Paul, mais do que jogar, foi titular nas 82 partidas do Spurs nesta temporada. Foi uma missão pessoal que traçou para si mesmo desde o primeiro treino com o jovem time. “Na primeira vez que joguei com o elenco, eu tratei aquilo como se fossem as finais porque a primeira impressão é tudo. Quis provar que estava em ótima forma e, se entrasse em quadra, poderia jogar contra qualquer um”, contou.

Publicidade

San Antonio

Se decidir pela sequência da carreira, a tendência é que Paul busque um novo destino no mercado. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, o Spurs não deve renovar com o armador. A rotação da posição, afinal, está bem servida com De’Aaron Fox e Stephon Castle. Além disso, a segunda escolha do draft tem boas chances de ser outro atleta de armação. Paul sabe disso e, por isso, até já fala em tom de despedida sobre o time.

“Victor Wembanyama é diferente de tudo o que já vi com a sua estatura e mobilidade. Mas, acima de tudo, ele ama jogar basquete. Esse time vai ser muito bom nos próximos anos sob o seu comando. Harrison [Barnes] é uma boa presença veterana para guiá-los. Por isso, eu acho que só precisam se manter saudáveis para fazerem barulho”, projetou o futuro membro do Hall da Fama.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA