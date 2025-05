Analista acredita em troca de Zion Williamson para o Celtics

O Boston Celtics tem diversas questões para resolver na offseason da NBA. Com Jayson Tatum fora até fevereiro, o atual campeão pode buscar reforços para manter o time competitivo. Enquanto isso, nomes como Jrue Holiday e Krisptaps Porzingis podem sair. De olho neste momento, o jornalista Wes Goldberg, do The Ringer, fez uma sugestão para o Celtics: uma troca por Zion Williamson.

“O Celtics deveria trocar Jaylen Brown com o Pelicans por Williamson. Além disso, receberia a escolha de primeira rodada do Bucks em 2026, sob posse de New Orleans, e a seleção de primeira rodada do Pelicans em 2029”, sugeriu.

A proposta, no entanto, tem mais um detalhe. Isso porque, o jornalista sugere que após a troca, o Celtics dispense Williamson. Desse modo, o negócio serviria apenas para abrir espaço no teto salarial, ganhar ativos de Draft e dar a Boston condições de trabalhar na offseason.

“A troca por Williamson economizaria o valor total do contrato de Brown ao Celtics. Além disso, colocaria o time abaixo do nível de multas e renderia ativos valiosos para reformular o elenco”, completou Goldberg.

A sugestão do jornalista esbarra em dois desafios. O primeiro: é pouco provável que o Celtics acerte a troca de Jaylen Brown, ainda mais por Zion Williamson. Com Tatum fora, o MVP das finais de 2024 deve ser o principal jogador do elenco de Joe Mazulla, enquanto camisa 0 se recupera.

Além disso, o Celtics já sinalizou quais titulares devem estar disponíveis no mercado de troca: Holiday e Porzingis. Os dois têm mais de US$ 30 milhões para receber na próxima temporada. No entanto, a idade do armador e o histórico de lesões do pivô colocam a diretoria em dúvida se vale a pena mantê-los para ter a maior folha salarial da história da liga.

O segundo desafio da sugestão de Goldbert é Zion Williamson. Afinal, após os rumores de fim da temporada, o jornalista Marc Stein, na plataforma Substack, indicou que o Pelicans deve querer dar mais uma chance ao ala-pivô. Portanto, é improvável que aceite trocá-lo nesta offseason.

“O Pelicans escolheu Zion Williamson para representar o time na loteria do Draft. Isso após o time considerar negociá-lo pela primeira vez após seis anos marcados por frustrações. A escolha, assim, pode ser uma tentativa de transmitir a mensagem de que a nova diretoria de New Orleans quer tentar fazer dar certo o ala-pivô como peça central do time”, disse Stein.

