Fred VanVleet e Rockets entram em acordo por contrato – saiba detalhes

O contrato de Fred VanVleet no Houston Rockets termina netsa temporada. No entanto, de acordo com Shams Charania, da ESPN, jogador e franquia devem rejeitar a proposta do time de estender o vínculo por mais um ano, assim abrindo chance de renovar por mais tempo.

Na offseason de 2023, o armador assinou com o Rockets por dois anos e US85 milhões, com uma clausula de renovação caso Houston quisesse por mais um ano e US$45 milhões. Agora, porém, a equipe deve escolher negar tal clausula. Isso, segundo o jornalista, seria para justamente poder assinar um contrato de três ou mais temporadas num valor mais amigável ao time.

Antes de chegar a Houston, VanVleet era um jogador de médias perto de 20 pontos por jogo, inclusive sendo All-Star em 2022. Deposi disso, porém, seus números caíram, assim como seu aproveitamento de três pontos. Na temporada atual, por exemplo, marcou 14.1 pontos por jogo, com 34.5% da linha tripla e 5.6 assistências por noite.

Assim, mesmo com os números abaixo dos seus tempos de Toronto Raptors, o armador ainda é um jogador valioso e que pode ajudar Houston. Afinal, na primeira rodada dos playoffs, ele elevou seu nível. Como resultado, teve médias de 18.7 pontos por jogo, com 43.5% de três pontos.

O objetivo do Rockets, então, seria garantir Fred VanVleet por mais tempo e num contrato mais tranquilo de absorver. De acordo com Charania, há chances de Houston ir atrás de um grande nome na intertemporada, como Kevin Durant ou Giannis Antetokounmpo. Assim, já seria ideal preparar o terreno para abrir espaço salarial.

Houston pensa agora na próxima temporada após uma eliminação numa série de 7 jogos contra o Golden State Warriors. Embora o Rockets tenha tido a chance de decidir em casa após vencer dois jogos seguidos, não foi o bastante. A derrota marcou o fim de 2024/25 para uma equipe que surpreendeu e conseguiu a segunda posição na tabela da Conferência Oeste.

Enquanto isso, o Rockets pode ter uma offseason agitada. Isso porque Stephen A Smth, da ESPN, já indicou que a equipe também pode estar sondando o mercado para trocar Jalen Green. Embora tenha tido bons jogos contra o Warriors, o jovem também teve alguns momentos ruins e teria se mostrado “não confiável” para a franquia.

