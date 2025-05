“Michael Jordan seria campeão dez vezes da NBA”, diz analista

Michael Jordan é sinônimo de campeão na NBA. Ao longo da carreira pelo Chicago Bulls, ele venceu seis títulos, seis MVPs das finais e outros cinco MVPs da temporada regular. Desse modo, para muitos, não há dúvidas que o camisa 23 é o GOAT (Maior de Todos os Tempos) da liga. No entanto, o debate entre ele e LeBron James sempre vai alimentar discussões para favorecer um dos lados.

O analista mais recente a entrar no debate foi Stephen A. Smith, da ESPN. O polêmico jornalista cravou que Jordan é o GOAT indiscutível porque jamais precisou montar super times para vencer títulos, diferente de LeBron. Assim, ele concordou com o agente David Falk ao dizer que o ídolo do Bulls teria dez títulos se seguisse o mesmo caminho de James.

“Falk não mentiu ao comparar o caso de LeBron com Jordan. Se ele tivesse escolhido montar um super time, com certeza teria vencido uns dez títulos”, disse o analista da NBA.

LeBron James de fato é conhecido por se juntar a grandes astros ao longo da carreira. No início de sua passagem pela NBA, ele não teve sucesso na busca em ser campeão pelo Cleveland Cavaliers. Assim, assinou com o Miami Heat para jogar com Dwyane Wade e Chris Bosh. O resultado: dois títulos. Depois, voltou ao Cavs com Kyrie Irving e Kevin Love, para vencer mais um. Por fim, fechou com o Los Angeles Lakers

e ganhou o quarto campeonato com Anthony Davis.

Michael Jordan, por outro lado, passou todo o auge de sua carreira no Chicago Bulls, onde foi seis vezes campeão da NBA. Pela franquia, aliás, ele jogou com grandes lendas, como Dennis Rodman e Scottie Pippen. Porém, não cogitou jogar com astros rivais, como Charles Barkley e Hakeem Olajuwon, para tentar mais troféus.

O primeiro a falar sobre o tema foi David Falk, agente de Michael Jordan. Para ele, não é justo haver comparação entre lendas da NBA. Porém, o fato de LeBron montar super times ao longo da carreira e ter menos títulos que o astro dos anos 90 pesam no debate.

“Era uma época diferente. Michael não escolheu times ou estrelas com quem queria jogar. Ele permaneceu construindo no Chicago Bulls até que uma dinastia fosse formada. James foi para Miami, depois voltou para Cleveland, foi jogar em Los Angeles. O que digo a vocês é que se Jordan tivesse ido para algum time, jogar com o astro que quisesse, ele teria sido campeão da NBA umas 15 vezes. Então, não há debate”, concluiu.

