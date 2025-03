Lenda da NBA explica rejeição de LeBron James para MVP

LeBron James está ganhando cada vez mais força na corrida ao MVP da NBA. Há dois meses, o craque do Los Angeles Lakers era sequer citado entre os dez primeiros na disputa pelo prêmio. Desde o All-Star Game, porém, o camisa 23 elevou seu nível para liderar seu time à 2ª posição do Oeste e aparecer entre os favoritos à premiação.

A crescente de LeBron na corrida ao MVP, no entanto, ainda tem enfrentado rejeição. Mesmo aos 40 anos e com médias de 24.9 pontos, 8.5 assistências e oito rebotes, o craque ainda aparece longe de nomes como Nikola Jokic e Shai Gilgeous-Alexander nas cotações de analistas.

A lenda da NBA, Robert Horry, entetanto, tem uma opinião polêmica. Segundo ele, a rejeição ao astro do Lakers se dá por um comportamento da própria liga. Ainda assim, ele acredita que LeBron deveria ser o vencedor do MVP pelo que vem fazendo.

“A NBA não quer demonstrar favoritismo. No entanto, se LeBron recebesse as mesmas marcações que Shai recebe, ele estaria com 30 pontos por jogo e não haveria dúvidas de quem é o MVP. Afinal, ele é fisicamente muito melhor e está entregando esse nível de desempenho. Por isso, eu digo: “liga, o erro será grave se o prêmio for para outra pessoa que não ele”, declarou Horry.

A preferência por outros nomes, porém, tem uma explicação. Embora LeBron James esteja jogando em nível de MVP na NBA, os demais favoritos têm tido temporadas incríveis. Gilgeous-Alexander, por exemplo, é o cestinha da temporada, com 32.8 pontos por jogo, enquanto lidera o Thunder à melhor campanha do Oeste, com 50-11.

Já Nikola Jokic, líder na última corrida ao MVP da NBA, tem tido sua melhor temporada na carreira. Vale lembrar que ele já venceu o prêmio em três outras oportunidades. Em 2024/25, o astro do Denver Nuggets tem médias de triplo-duplo, 28.8 pontos, 12.8 rebotes e 10.4 assistências.

Ainda assim, a força de outros pelo MVP não tira o mérito de LeBron. Aos 40 anos, ele segue entregando um alto nível de desempenho e, para Kendrick Perkins, da ESPN, é o melhor jogador da liga.

“Temos certeza de que Jokic é o melhor jogador da NBA? Temos certa? Porque, para mim, hoje, LeBron James é o melhor. Eis o motivo: o melhor impacta nos dois lados da quadra. Além disso, ele está fazendo isso aos 40 anos, em alto nível, na defesa e no ataque. Ele pode marcar do armador ao pivô”, explicou Perkins.

