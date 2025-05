Jornalista prevê novo contrato para Luka Doncic no Lakers neste ano

Los Angeles Lakers e Luka Doncic caminham para uma extensão de contrato na NBA. Mesmo após a eliminação precoce nos playoffs, o time da Califórnia ainda vê no camisa 77 o rosto para o “futuro pós-LeBron James”. Desse modo, de acordo com Tim MacMahon, da ESPN, é provável que um acorde aconteça ainda este ano.

“Eu ficaria chocado se não houvesse algum tipo de extensão de Doncic com o Lakers”, disse o jornalista. “Há muitos fatores. Não quero sobrecarregar com detalhes do CBA e esse tipo de coisa. No entanto, o que sei sobre Luka, e eu não falei com ele sobre isso, mas conversando com pessoas que o conhecem bem, acho que ele está comprometido com Los Angeles. Seu coração foi partido, mas o objetivo é ganhar títulos com essa franquia”.

A partir de 2 de agosto, o Lakers pode oferecer um contrato de US$ 229 milhões por quatro anos para Doncic. O astro, por enquanto, segue no acordo que havia assinado com o Dallas Mavericks. Em 2025/26, ele ganhará US$ 46 milhões, além de US$ 48.9 milhões na campanha seguinte.

A projeção de contrato mostra o comprometimento do Lakers com Doncic. Algo positivo para a carreira do esloveno, ainda mais após a troca no Dallas Mavericks. Na antiga equipe, afinal, ele foi negociado após a diretoria entender que não poderia oferecê-lo uma extensão, uma vez que não confiava no seu físico.

No Lakers, no entanto, Doncic encontrou um novo lar. No primeiro ano pelo novo time, ele teve médias de 28.2 pontos, 8.1 assistências e 7.2 rebotes. Assim, virou a principal opção de Los Angeles no lugar de LeBron James e é visto como o futuro da franquia.

Nem mesmo a eliminação precoce nos playoffs, aliás, mudou os planos do Lakers de estender o contrato de Luka Doncic. O time caiu para o Minnesota Timberwolves na primeira rodada, apesar do esloveno ter tido médias de 30.2 pontos, sete rebotes e 5.8 assistências.

Uma prova de que Doncic e Lakers estão na mesma página, por fim, é o desejo do time em reforçar em torno do craque. Após a queda nos playoffs, o GM Rob Pelinka confirmou que busca na próxima offseason jogadores para o garrafão, na tentativa de brigar pelo título em 2026.

“Sabemos que nesta temporada de offseason, um dos nossos principais objetivos será adicionar tamanho ao nosso garrafão”, disse Pelinka. “Este elenco precisa de mais tamanho e precisa de um pivô. Isso é muito claro e óbvio depois que trocamos o melhor pivô da NBA para Dallas em busca de um armador”.

