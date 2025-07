Por Trae Young, Hawks fecha troca por Nickeil Alexander-Walker

O Atlanta Hawks acertou uma troca por Nickeil Alexander-Walker para jogar ao lado de Trae Young. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o time enviou uma escolha de segunda rodada em 2027 e uma compensação em dinheiro ao Minnesota Timberwolvess. O novo acordo do ala é de US$ 62 milhões por quatro temporadas.

Para conseguir a troca pelo atleta de 26 anos, o Hawks precisou acertar uma sign-and-trade com o Timberwolves. Ou seja, Minnesota renovou com o ala e o enviou a Atlanta.

Na temporada passada, o reforço do Hawks teve seu melhor ano na NBA. Aos 26 anos, afinal, ele destacou como um ótimo 3-and-D (especialista em defesa e três pontos) e foi peça-chave na campanha que levou o Wolves às finais do Oeste. Na fase regular, por sua vez, ele teve médias de 9.4 rebotes e 38.1% do perímetro.

O Timberwolves, porém, descartou renovar com o ala após ter que estender com Naz Reid e Julius Randle. Desse modo, Alexander-Walker ficou disponível no mercado e ganhou a atenção de diversos times na NBA. Além de Atlanta, Mike Scotto, do HoopsHype, informou que Detroit Pistons, Los Angeles Clippers e Toronto Raptors também estavam de olho no atleta.

Na disputa pelo jogador, Trae Young teve papel importante para o Hawks conseguir a troca, segundo o jornalista Chris Haynes. O armador teria tido conversas nos últimos dias com Alexander-Walker, que era visto como um dos principais agentes livres em 2025. Desse modo, graças ao contato com o camisa 11, ele teria optado por acertar com Atlanta.

Com o ex-Timberwolves, o Hawks oferece a Young uma dupla de talento na defesa de perímetro. Isso porque, a equipe de Atlanta tem também o ala-armador Dyson Daniels, que ficou em segundo na disputa para Defensor do Ano.

Após a troca para o Hawks, Alexander-Walker chega ao seu quarto time na NBA. Além do Timberwolves, ele passou por New Orleans Pelicans e Utah Jazz. Por fim, com 381 jogos na carreira, ele tem médias de 8.6 pontos, 2.5 rebotes e 2.3 assistências.

