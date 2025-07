Kevon Looney deixa Warriors e fecha com Pelicans

A passagem do pivô Kevon Looney pelo Golden State Warriors acabou e, agora, ele é o novo reforço do New Orleans Pelicans. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, ele vai receber US$16 milhões pelos próximos dois anos. Três vezes campeão pelo time de San Francisco, ele deixa a franquia após nove temporadas.

Kevon Looney, de 29 anos, fez 599 jogos pelo Warriors, seu único time, até então. Ele obteve médias de 5.0 pontos e 5.7 rebotes, além de um aproveitamento de 57.5% nos arremessos de quadra. O jogador, que chegou a ser titular por mais de duas campanhas, foi perdendo minutos importantes na rotação nos últimos anos.

Como resultado, Looney atuou por apenas 15 minutos, em média, nos 76 jogos que fez pelo Warriors em 2024/25, sendo seis deles no quinteto inicial. Agora, ele chega ao Pelicans para disputar posição com Yvis Missi e o calouro Derik Queen.

Vale lembrar que o time trocou recentemente o pivô Kelly Olynyk para o Washington Wizards, no negócio de Jordan Poole. Então, o Pelicans conta agora com três pivôs com a chegada de Looney.

Kevon Looney fecha com o Pelicans após pouco atuar pelo Warriors nos playoffs 2024/25 da NBA. O jogador esteve em dez partidas, mas por apenas 10.0 minutos por noite. Ou seja, relegado como quarta opção atrás de Draymond Green, Quinten Post e até Trayce Jackson-Davis nos mata-matas. Ele fez 2.2 pontos e 3.3 rebotes nas séries contra Houston Rockets e Minnesota Timberwolves.

Vale lembrar que o técnico Steve Kerr já projetava ter de tirar minutos de Kevon Looney no Warriors.

“O que posso dizer a vocês é que ele é um grande profissional. Isso sempre foi elogiado, mas ele não foi titular durante a carreira inteira. Teve momentos em que esperou a oportunidade chegar e trabalhou. Então, ele entende o momento”, afirmou Kerr, antes do início da última campanha.

Apesar de toda a confiança em Kevon Looney, ele vinha limitado por suas ações em quadra. Afinal, não é um pivô que arremessa, algo crucial na NBA atual.

“Eu me odeio por estar quebrando a sequência dele, sei que significa muito. Mas o que disse na conversa foi que isso só demonstra uma de suas maiores qualidades: está sempre pronto para jogar. Looney sempre está pronto para ajudar em qualquer situação. O número é apenas um dado, mas sei que ele estará pronto”, concluiu.

