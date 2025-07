Celtics perde Luke Kornet e fecha com substituto na NBA

O Boston Celtics agiu rápido na reabertura do mercado da NBA depois de confirmar a saída de Luke Kornet. O pivô reserva, para começar, acertou um contrato de quatro temporadas com o San Antonio Spurs. Em seguida, a equipe deu uma “resposta” e fechou a chegada de Luka Garza. O jornalista Shams Charania, da ESPN, foi quem confirmou as duas notícias.

O jogador de 29 anos vai embolsar US$41 milhões em salários, a princípio, para atuar pela franquia texana. Mas o último dos quatro anos de vínculo vai ser uma opção do time. Garza, enquanto isso, saiu do Minnesota Timberwolves para atuar em Boston até junho de 2027. Ele vai receber US$5,5 milhões totalmente garantidos nesse período.

Vários jornalistas confirmavam que o Spurs tinha um pivô como alvo preferencial no início da agência livre. A equipe, assim como o Los Angeles Clippers, surgiu desde cedo nos rumores de possíveis interessados em Kornet. Tudo se intensificou após as crescentes notícias de que o Boston Celtics não teria condições de renovar o contrato com o seu reserva.

Kornet não foi escolhido no draft de 2017 e passou por quatro equipes antes de chegar ao Celtics. Nas últimas três temporadas, ele ganhou espaço na rotação ano a ano até “cair nas graças” do técnico Joe Mazzulla. O veterano disputou 73 partidas da última campanha do time anotando 6,0 pontos e 5,3 rebotes. Além disso, converteu mais de 66% dos seus arremessos de quadra.

Substituto

O substituto de Luke Kornet no Celtics é um nome, por enquanto, pouco conhecido na NBA. Luka Garza iniciou a carreira no Detroit Pistons e, depois do ano de estreia, foi para o Timberwolves. Foram três temporadas em Minnesota, com espaço bem limitado na rotação. Ele era agente livre porque a equipe decidiu declinar a opção de extensão em seu contrato de US$2,3 milhões.

Apesar da decisão, jornalistas locais apontavam que a direção de Minneapolis ainda não descartava renovar com o atleta. Em particular, pela influência do técnico Chris Finch. Ele não lhe dava muitos minutos na rotação, mas tinha uma ótima relação com o atleta de 26 anos. O treinador projetava até lhe dar mais espaço caso seguisse no time por mais uma temporada.

“Luka é um dos meus jogadores favoritos que já treinei por vários motivos. Ele sempre está pronto para jogar, de bom humor e, mais do que isso, é um incrível exemplo para os mais jovens do elenco. Além disso, produz sempre que entra em quadra. Creio que deveria usá-lo mais minutos, mas temos tantos pivôs no elenco. Não é fácil ser produtivo em sua situação”, elogiou Finch.

Um espaço

É provável que, no Celtics, Garza tenha a sua grande chance de “engrenar” na carreira. Até porque o próprio Kornet chegou a Boston com um status muito parecido e esperou para ter um espaço na rotação. O novo reforço do Celtics admite que, nos últimos quatro anos, mais lutou para se manter na NBA do que deu passos a frente.

“Eu sei que é duro demais se manter nessa liga. É bem duro de achar um jeito ou função em que podemos nos estabelecer aqui. A forma mais fácil de fazê-lo, a princípio, é estar pronto para jogar em todas as oportunidades. E digo isso porque vi muitos exemplos de veteranos que mostraram isso para mim”, concluiu o novo reserva de Boston.

