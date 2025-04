Giannis Antetokounmpo sugere jogar “mais fácil” sem Damian Lillard

O Milwaukee Bucks superou o Minnesota Timberwolves, na terça-feira (8), conquistando a quinta vitória seguida. No entanto, Giannis Antetokounmpo mais uma vez não teve a companhia de Damian Lillard. O armador não atuou nos últimos 11 jogos do time. Após a partida, em coletiva, o grego falou sobre a ausência do astro. No entanto, com uma perspectiva pouco esperada.

Sem Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo conseguiu um triplo-duplo. Isso porque anotou 23 pontos, 13 rebotes e dez assistências. Então, avaliou seu desempenho em mais um jogo sem o armador titular.

“Quando jogo com o Dame, a bola vem para mim e tenho que tomar uma decisão rápida. Às vezes faço uma besteira. Então, quando tenho mais a bola, faço do meu jeito, nos meus lugares e crio vantagem. Com a bola comigo, tenho mais paciência e não tenho pressa”, iniciou.

Usando uma metáfora, o ídolo do Bucks comparou jogar sem Lillard como ter um pote de biscoitos só para ele. “É como ter o pote de biscoitos. Quando é seu, você aproveita no seu tempo: assiste a um filme, tira um cochilo e volta para pegar um biscoito. Mas, se sua mãe diz ‘você só vai ganhar um’, você acaba se metendo em encrenca para aproveitar”, completou.

Vale lembrar que o último jogo de Lillard foi no dia 18 de março, em derrota para o Golden State Warriors. Ele ficou três jogos fora por conta de problema na virilha. Mas, uma semana depois, ele foi diagnosticado com um coágulo na panturrilha. Portanto, não há previsão de retorno e ele pode perder os playoffs.

Aos 34 anos, Damian Lillard vinha com médias de 24.9 pontos, 7.1 assistências, além de um aproveitamento de 37.6% nos arremessos de três. All-Star em 2024/25, o armador vem sendo substituído por Ryan Rollins no quinteto titular. Antetokounmpo, por sua vez, soma médias de 30.4 pontos, 11.9 rebotes, 6.4 assistências e 1.2 toco por jogo.

Por fim, restam apenas três jogos da fase regular para o Bucks. O time do técnico Doc Rivers enfrenta o New Orleans Pelicans na próxima rodada e fecha a temporada com dois duelos contra o Detroit Pistons. Um em casa e o outro fora.

