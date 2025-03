Giannis Antetokounmpo e Bucks vão para mais um fracasso nos playoffs

Sem dúvida, o auge de Giannis Antetokounmpo no Milwaukee Bucks foi nos playoffs de 2021. Em 21 partidas, ele teve médias de 30,2 pontos, 12,8 rebotes e 5,1 assistências. Além disso, o astro grego foi o protagonista do título, após uma série histórica contra o Phoenix Suns. Com direito a 50 pontos no jogo decisivo, o ala-pivô colocou o seu nome na história. Mas, desde então, e até antes disso, Giannis e o Bucks colecionam fracassos na pós-temporada.

Em 2016/17, Antetokounmpo fez a sua primeira grande temporada na NBA. Tanto que foi All-Star e All-NBA pela primeira vez. O Bucks foi aos playoffs, mas caiu diante do Toronto Raptors, na primeira rodada. Embora a derrota tenha sido dura, não houve nada demais. Afinal, um jogador novo, em sua primeira pós-temporada liderando uma equipe jovem, não costuma chegar às finais logo de cara.

Em 2018, já com mais holofotes ao redor do grego, nova derrota na primeira fase, desta vez para o Boston Celtics. Jayson Tatum e Jaylen Brown, aliás, se destacaram na série. Embora o Bucks tenha ido bem, Giannis arremessou mal no jogo 7 (aproveitamento de 41%).

Em 2019, porém, parecia o ano do craque. Vitórias tranquilas contra Detroit Pistons e Celtics nas duas primeiras rodadas. Contra o Raptors, na final de conferência, Milwaukee venceu as duas primeiras partidas. Chegou, inclusive, a liderar o jogo 3 por dez pontos no último quarto. Entretanto, Kawhi Leonard fez o que só ele faz dos dois lados da quadra e virou a série. Foi uma das piores performances de Giannis na carreira, com 47,6% de aproveitamento nos arremessos.

Em 2020, na bolha de Orlando, derrota para o Miami Heat, eventual finalista, nas semifinais da conferência. Antetokounmpo se lesionou, e Khris Middleton até tentou, mas não conseguiu carregar a equipe.

Como disse acima, 2021 foi o ano do Bucks. Jrue Holiday chegou e rapidamente transformou a equipe, além de Brook Lopez se tornar um grande arremessador de longa distância. Além disso, a franquia deu “sorte” com Kyrie Irving e James Harden (ambos no Brooklyn Nets) se lesionando na semifinal de conferência.

Em 2022, então, parecia a chance perfeita de conseguir o bicampeonato.Mas, na segunda rodada, o Boston Celtics venceu em sete jogos. Aquela foi uma das séries em que Giannis Antetokounmpo mais pontuou pelo Bucks nos playoffs. Foram 33,9 de média, além de 14,7 rebotes e 7,1 assistências. Ou seja, ele tentou…

Já 2023 ficou marcado pela derrota histórica para o Miami Heat, que venceu em cinco jogos graças a um Jimmy Butler inspirado. O novo revés fez com que a equipe fosse atrás de Damian Lillard. Desse modo, o Bucks abriu mão de Holiday. E, para terminar, houve a derrota para o Indiana Pacers, com Giannis lesionado, nos playoffs de 2024.

Bucks e Antetokounmpo poderiam ter ido além

Enfim, desde 2016, Giannis Antetokounmpo foi oito vezes All-Star e All-NBA, duas vezes MVP, uma vez melhor defensor, mas o Bucks só conseguiu ir às finais de conferência duas vezes nos playoffs, com uma ida para as finais. É claro que o título de 2021 vale muito, e “justifica” tudo. Entretanto, com um auge tão longevo, a sensação é a de que o time de Milwaukee e Giannis poderiam ter ido além. Isso porque, nesse meio tempo, o Heat, bem menos badalado, chegou duas vezes às finais, por exemplo.

Os motivos de tantos fracassos são diversos: lesões, esquemas ruins, adversários fortes, enfim. Mas, em algum momento, uma pergunta precisará ser feita: até quando o Bucks vai fracassar e desperdiçar o altíssimo nível de Giannis?

Na atual temporada, o time ocupa a sexta posição do Leste. Lillard e Antetokounmpo até vão bem, mas os problemas antigos continuam. A defesa não é boa, o ataque é pouco criativo. Além disso faltam bons arremessadores. É claro que, devido à presença do grego, o Bucks sempre vai ser “temido”. Mas sejamos realistas. Eles não vão vencer em 2024/25. Será mais um ano de fracasso, com Giannis ficando mais velho, Lillard mais lento…

De novo, não dá pra contestar que o título paga tudo. O Bucks não vencia a NBA desde os anos 60, afinal. Porém, a falta de “chegar lá” tem que ser vista de uma forma mais crítica.

