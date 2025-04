Giannis Antetokounmpo faz jogo histórico na NBA

O Milwaukee Bucks vem sentindo a ausência de Damian Lillard. Como resultado, o time caiu para o sexto lugar no Leste nas últimas rodadas. Então, Giannis Antetokounmpo está tendo que expandir seu jogo para o Bucks vencer na NBA. E não foi diferente na noite de quinta-feira (3), quando sua equipe bateu o Philadelphia 76ers por 126 a 113.

Giannis Antetokounmpo liderou o Bucks com 35 pontos, 20 assistências (melhor marca da carreira) e 17 rebotes. Além disso, acertou dez dos 11 lances livres no jogo. Enquanto isso, Brook Lopez, com 17 pontos e Kyle Kuzma, 16, contribuíram no triunfo. Por outro lado, Adem Bona liderou o Sixers com 28 pontos e Quentin Grimes somou 24 pontos e dez assistências.

Antetokounmpo igualou Nikola Jokic e Trae Young como os únicos jogadores com 30 pontos e 20 assistências em um jogo na atual campanha. E ele tornou-se o terceiro atleta do Bucks com 20 passes decisivos ou mais na história. Os outros foram Ramon Sessions (24), em 2008 e Guy Rodgers (21), em 1968. Por fim, foi o primeiro 35-20-15 (pontos, assistências e rebotes) na história da NBA.

Com a vitória do Bucks, o time igualou o Detroit Pistons com 42 triunfos e 34 derrotas. Mas como tem vantagem nos critérios de desempate, voltou ao quinto lugar no Leste. Desde que a equipe de Milwaukee perdeu Lillard, Giannis Antetokounmpo vem com médias de 31.3 pontos, 10.6 rebotes e 7.9 assistências.

No entanto, existe a chance de Lillard retornar às quadras. De acordo com o técnico Doc Rivers, Giannis Antetokounmpo pode ter a ajuda do armador em algum momento em 2024/25, ainda que seja nos playoffs.

“Nós temos muito mais esperança hoje do que tínhamos há três dias, posso dizer isso”, afirmou Rivers. “Então, vamos fazer de tudo para que tenha um jeito de a gente contar com ele de volta”.

De acordo com Darvin Ham, assistente do Bucks, Giannis Antetokounmpo precisa repetir o que vem fazendo na organização ofensiva do time.

“Giannis tem de pensar mais no jogo como um point forward (um ala que arma o jogo)”, disse Ham. “E ele já vem fazendo isso. Então, não precisamos ficar desafiando ele com esse tipo de coisa. É só ele fazer isso, entendendo o que tem de fazer, tendo certeza que estamos nos lugares certos. Afinal, ele faz os movimentos que nós precisamos, fazendo a bola se mover”.

O próximo jogo do Bucks na NBA é no sábado, contra o Miami Heat, enquanto Giannis Antetokounmpo tenta garantir a vaga direta o mais rápido possível. Vale lembrar que até o Indiana Pacers, no quarto lugar do Leste, todos os outros times já se classificaram aos playoffs.

