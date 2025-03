Doc Rivers lamenta fama ruim nos playoffs da NBA

Apesar de ser campeão da NBA como técnico do Boston Celtics em 2008, a fama de Doc Rivers nos playoffs não é das melhores. O treinador esteve do lado errado de algumas grandes viradas que ocorreram nas últimas edições da pós-temporada e não inspira muita confiança, para muitos, na hora H. Mas o veterano não se enxerga assim em meio a aproximação de mais uma fase decisiva da liga.

Em entrevista para Marc Spears, jornalista do portal Andscape, Rivers se disse injustiçado pela maior parte dos críticos. Ele revelou que diferente de muitos técnicos, seus times raramente decepcionam.

“Eu acho que as histórias sobre mim não são reais, e para falar a verdade, eu estou bem com isso. Mas é claro que sinto que sou injustiçado. Ninguém fala sobre as três vitórias que consegui antes de tudo acontecer. Eu só recebo crédito na hora da derrota”, afirmou.

Para o técnico, um dos trunfos de seus trabalhos é estar sempre competindo, independente da série que esteja disputando. Ele cita o fato de nunca ser varrido em uma série.

“É claro que você não quer perder séries do jeito que perdi. Estar quase lá e de repente ver tudo virar é terrível. Mas teria sido melhor se quando estava no Los Angeles Clippers, tivesse perdido aquela série para o Houston Rockets em seis? Acho que ninguém se importa. No fim, uma das coisas que mais me orgulho é de nunca ter sido varrido. Todos os treinadores já foram varridos nos playoffs, mas eu não. Meus times estão sempre lutando, sempre alcançando ou superando as expectativas. É o que penso”, concluiu.

A história de Doc Rivers com os playoffs da NBA, é de fato, fascinante. De fato, ele jamais foi varrido, mesmo em alguns contextos bem difíceis. Por exemplo, a série entre Los Angeles Clippers e Golden State Warriors na primeira rodada de 2019, quando com um time muito inferior, conseguiu forçar seis jogos contra os bicampeões. Ele também foi campeão da NBA na primeira vez em que avançou da primeira rodada com Boston.

Além disso, ele raramente ficou fora da fase decisiva da NBA como técnico. Na função desde 1999/00, ele só não chegou aos playoffs em quatro campanhas. Além disso, em mais da metade, avançou da primeira rodada.

Derrotas marcantes

Por outro lado, ele também sofreu derrotas pesadas. A citada virada contra Houston aconteceu em Los Angeles na campanha de 2014/15. Na época, isso já era uma novidade, já que ele havia se tornado o primeiro técnico a perder múltiplas séries em que liderou por 3 a 1. Essa pelo Clippers foi a segunda, afinal, ele tinha perdido um duelo pelo Orlando Magic contra o Atlanta Hawks em 2003, quando o mesmo cenário ocorreu.

E depois disso, ele ainda sofreu outra grande virada. Na ocasião, era muito favorito com o Clippers de Kawhi Leonard e Paul George na bolha de 2020. Mas caiu para um crescente concorrente ao título no Oeste, Denver Nuggets, de um tal Nikola Jokic. Após abrir 3 a 1, Los Angeles sucumbiu.

As duras eliminações com o Philadelphia 76ers em 2020/21 e 2022/23, também foram marcantes. A equipe era muito favorita contra o Atlanta Hawks em 2021, mas caiu em sete jogos, após buscar uma vitória dramática na casa do rival no jogo 6, forçando um derradeiro duelo na Pensilvânia. Depois disso, abriu 3 a 2 sobre o Boston Celtics em 2023 com um jogo 6 em casa, mas também perdeu a série com duas derrotas seguidas.

Falando em Celtics, ele teve um cenário semelhante com a própria franquia em 2012, quando liderou a série de finais de conferência contra o Miami Heat por 3 a 2, com um jogo 6 no TD Garden. O restante da série presenciou duas das maiores atuações da carreira de LeBron James e a vitória do time da Flórida.

Perto de recorde

Mesmo com um histórico dúbio nos playoffs da NBA, Doc Rivers ainda é um dos técnicos mais sólidos da liga. Aliás, ele está perto de uma grande marca histórica para treinadores.

Ele está a uma vitória de igualar o multicampeão Phil Jackson na sétima posição do ranking de técnicos com mais vitórias na história da NBA. Rivers tem 1.154 enquanto Jackson tem 1.155. Ele ficou perto disso na última segunda-feira (24) mas perdeu um duelo para o Phoenix Suns nos instantes finais, com uma bola decisiva de Devin Booker.

E acredite, ele sequer sabia que estava perto da marca, como revelou na entrevista.

“Na verdade, agradeço por me contar, porque eu não saberia. Eu realmente não estou contando todas as vitórias que tenho em minha carreira. Apenas estou fazendo o meu trabalho, e é o que tento fazer desde que me tornei um treinador. Mas será uma grande honra”, afirmou.

Sua próxima chance será na quarta-feira (26) quando o Milwaukee Bucks visita o Denver Nuggets no Colorado.

