Por calouro, Doc Rivers admite que troca de Kyle Kuzma quase não aconteceu

A troca que levou Kyle Kuzma ao Milwaukee Bucks envolveu Khris Middleton e o calouro AJ Johnson, mas segundo Doc Rivers, a negociação quase não se concretizou. Isso porque, de acordo com o experiente técnico, o Bucks queria manter o novato no elenco por conta de seu potencial.

“Por um minuto, essa troca quase não aconteceu porque estávamos tentando mantê-lo. Eu gosto dele. Ele será um grande jogador. Um bom garoto, trabalha muito duro e não está longe de ser ótimo”, disse o treinador sobre Johnson.

Na atual temporada, o jogador de 20 anos só participou de dez partidas na NBA. Assim, suas médias são de 2.7 pontos e 1.2 assistência por jogo, com apenas sete minutos de média. Ele não teve muito espaço tanto no Bucks quanto no Washington Wizards, seu novo time. No entanto, para Doc Rivers, Johnson não está longe de atingir o nível necessário para a NBA.

Já na G League, porém, Johnson teve bons jogos. Em 15 partidas com o Wisconsin Herd, afiliado do Bucks na liga, teve médias de 13.2 pontos, 3.9 rebotes e 3.5 assistências. Já com o Capital City Go-Go, afiliado de Washington, teve 25 pontos e seis assistências em sua estreia.

O jogador foi a 24ª escolha do último Draft da NBA. Em 2023, ele anunciou que não iria para a faculdade, rejeitando o acordo que tinha com a University of Texas. Assim, foi para o Illawarra Hawks, da National Basketball League, na Austrália. É o mesmo time em que LaMelo Ball jogou quando também foi para o país.

Embora Doc Rivers tenha dito que o Bucks não queria envolver o calouro na troca de Kyle Kuzma, Johnson não foi o maior jogador envolvido na negociação. Afinal, Khris Middleton, campeão com o time em 2021 e três vezes All-Star jogando pela franquia, também esteve no acordo. O veterano vinha batalhando com lesões há algumas temporadas. Assim, a diretoria achou por bem trocá-lo. Em Washington, aliás, ele já lesionou o tornozelo de novo.

Kuzma, por sua vez, embora mal no Wizards, começou bem sua jornada no Bucks. Em sete jogos disputados, tem médias de 16.1 pontos e 7.4 rebotes por jogo. Seu arremesso de três pontos, no entanto, continua abaixo dos 30% de aproveitamento.

O Milwaukee Bucks tem 32 vitórias e 24 derrotas na temporada, após começar 2024/25 com duas vitórias nos dez primeiros jogos. O time ainda venceu o título da NBA Cup e agora briga pelo mando de quadra nos playoffs. O grande ano de Giannis Antetokounmpo, somado à melhora de Damian Lillard, faz com que a equipe chegue como uma das primeiras colocadas do Leste.

