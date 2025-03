NBA: Damian Lillard desfalca Bucks por tempo indeterminado

De acordo com o jornalista Chris Haynes, o astro Damian Lillard vai desfalcar o Milwaukee Bucks por tempo indeterminado na NBA. O armador foi diagnosticado com um coágulo na panturrilha. Assim como Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, Lillard pode estar fora do resto da atual campanha.

“É algo muito ruim, pois eu não tenho controle sobre isso. Ao lado dos médicos do Bucks, nossas prioridades são proteger minha saúde e segurança”, disse Damian Lillard. “Por mais que eu ame o basquete, eu preciso estar presente para meus filhos e minha família. Estou muito grato como o Bucks agiu rápido nisso tudo. Eles estão me apoiando em todo o processo. Mas sigo firme pensando sobre deixar isso para trás e seguir com a minha carreira”.

Um dos principais jogadores do Bucks na atual temporada da NBA, Lillard não atuou nos últimos três jogos de seu time. Até então, era por uma lesão na virilha. Mas após exames, os médicos da equipe de Milwaukee detectaram o problema.

Aos 34 anos, Damian Lillard vinha com médias de 24.9 pontos, 7.1 assistências, além de um aproveitamento de 37.6% nos arremessos de três. All-Star em 2024/25, o armador vem sendo substituído por Ryan Rollins no quinteto titular.

Por ter feito apenas 58 jogos pelo Bucks na atual temporada da NBA, Damian Lillard está fora dos prêmios individuais. Sete vezes All-NBA, o atleta era cotado para entrar em algum dos times ideais da liga em 2024/25.

“A saúde de Damian Lillard é a nossa prioridade número um”, disse o GM do Bucks John Horst. “Nós vamos apoiar tudo o que ele faz, enquanto cuida de sua saúde para voltar a jogar. Os médicos indicaram que sua situação não deve se repetir. Então, estamos gratos que isso foi identificado e ele foi medicado de forma bem rápida, o que vai ajudar em sua recuperação”.

Por enquanto, a direção do Bucks não confirmou quando Damian Lillard vai poder voltar às quadras. Em geral, jogadores perdem vários meses em recuperação. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Wembanyama. Mas outros atletas já passaram por isso e voltaram. Ausar Thompson, do Detroit Pistons, recebeu o diagnóstico em março de 2024, mas retornou às quadras em novembro do último ano.

O caso de Lillard passa longe de ser único nos últimos anos na NBA. Brandon Ingram, hoje no Toronto Raptors, teve coágulo sanguíneo em 2019, quando ainda jogava pelo Los Angeles Lakers. Ele perdeu o resto daquela campanha, mas voltou na seguinte. O mesmo aconteceu com o brasileiro Anderson Varejão, justamente em seu melhor ano na liga. Varejão voltou no ano seguinte.

Em quinto no Leste, o Bucks deve jogar o resto da temporada sem Lillard.

