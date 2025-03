Domantas Sabonis pede desculpas a Jayson Tatum

O Boston Celtics venceu o Sacramento Kings por 113 a 95 na noite da segunda-feira (24). No entanto, o jogo ficou marcado pela lesão de Jayson Tatum em lance com Domantas Sabonis. O astro deixou a quadra ainda no terceiro período e preocupa a equipe. Então, em coletiva após a partida, o pivô se desculpou com o adversário.

“Me sinto horrível com isso. Eu mesmo tive um mês com problemas (de lesões) e não desejaria isso a ninguém. Então, peço desculpas a ele”, disse Sabonis.

O lance aconteceu em uma tentativa de três pontos de Jayson Tatum que foi contestada por Domantas Sabonis. Mas o pivô do Kings fez contato com o rival que, ao aterrissar, torceu o tornozelo. Como resultado, o lituano foi punido com uma falta flagrante 1 e o astro celta deixou a quadra chorando.

Por outro lado, o técnico Joe Mazzulla deu boas notícias ao torcedor do Celtics. De acordo com ele, Tatum parece bem e não deve ter sofrido uma lesão grave.

“Ele parece estar bem. Eu não vi a jogada na hora, mas os árbitros tomaram a decisão correta. Pelo menos ele foi capaz de cobrar os lances livres. Ele está sendo cuidado agora. Acabei de perguntar como estava, e ele respondeu ‘ok’. Então, vai fazer de tudo para se recuperar”, disse o técnico.

Da mesma forma, Ramona Shelburne, da ESPN, relatou que o craque de Boston não sofreu nada sério.

“Jayson Tatum parece ter escapado de uma lesão grave após torcer o tornozelo esquerdo e cair no pé de Sabonis enquanto arremessava uma bola de três. Ele disse que está apenas “dolorido”, mas que ainda precisa ser “cauteloso”. Vale lembrar que ele já havia machucado o mesmo tornozelo antes”, publicou a jornalista.

Mesmo perdendo mais de 15 minutos de jogo, Tatum foi o cestinha da partida. Afinal, anotou 25 pontos, oito assistências e sete rebotes em 26 minutos. Outro destaque do Celtics foi Payton Pritchard, que terminou com 22 pontos. Enquanto isso, o Kings teve apenas um jogador com 20 pontos: DeMar DeRozan. O veterano, portanto, foi o principal nome do time da casa. Sabonis, por sua vez, fez mais um duplo-duplo com 16 pontos e 17 rebotes.

Com a vitória, o Celtics chegou a 53 vitórias na temporada. Assim, segue confortável na segunda posição da Conferência Leste, atrás apenas do Cleveland Cavaliers. A equipe chegou a seis triunfos seguidos. Por outro lado, o Kings perdeu a terceira seguida e viu o Phoenix Suns encostar. O time da Califórnia é o nono colocado do Oeste com 35 vitórias e 36 derrotas.

