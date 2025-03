Paul Pierce: “Jayson Tatum é subestimado porque joga no Celtics”

Jayson Tatum é o maior nome do Boston Celtics desde o time liderado por Paul Pierce. O ala foi o grande jogador no 18º título da franquia conquistado na temporada passada. Além disso, ele coleciona seguidas seleções ao All-Star Game e é reconhecido como um dos melhores astros jovens de toda a NBA.

Tatum, porém, jamais esteve livre de críticas desde que chegou ao Celtics. É comum, por exemplo, que ele seja cobrado mais do que superestrelas da sua idade. O craque ainda é questionado por não ter vencido o MVP das finais após o título celta, apesar de ter liderado o time em pontos por jogo.

Para Pierce, a cobrança excessiva em Tatum tem um motivo: ele ser jogador do Celtics. Ídolo da franquia, o ex-ala saiu em defesa do camisa 0 em episódio do podcast KG Certified. Segundo ele, o astro de Boston não recebe o devido crédito por conta da equipe onde ele joga.

Publicidade

“É assim porque ele joga em Boston. É simples assim. Todo jogador que passou por Boston, até mesmo Larry Bird, foi subestimado. Sabe o que quero dizer? Porque, em certo momento, ele era o melhor jogador da NBA, mas sempre falavam de Magic Johnson. O Celtics é a franquia mais odiada de todos os esportes”, afirmou Pierce sobre Tatum.

A fala de Pierce é uma reação ao comentário do astro do Celtics, Jayson Tatum. Em entrevista recente, ele respondeu que não se sente valorizado na NBA. No entanto, não citou que isso seria pelo fato de ser de Boston, mas por ser ele mesmo.

Publicidade

Leia mais!

“Se você tirasse o nome e o rosto de todas as minhas conquistas e apenas dissesse: ‘isto foi o que o Jogador A conquistou aos 26 anos, as pessoas falariam sobre de forma muito diferente”, argumentou Jayson Tatum.

Tatum, aliás, tem aprendido a lidar com as críticas conforme ganha experiência no Celtics. Com seis seleções para o All-Star Game e candidato ao MVP na temporada, ele argumentou que as falas polêmicas de analistas fazem parte da carga de ser um astro.

Publicidade

“Quanto mais você conquista, mais as pessoas têm a oportunidade de apontar defeitos. Portanto, se eu não fosse quem sou ou tivesse um certo status, as pessoas não falariam tanto de mim. Mas não sou o primeiro superstar na história da liga a lidar com isso. Faz parte do pacote”, completou Jayson Tatum.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA