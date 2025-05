“Espero não ser trocado do Celtics”, diz Jrue Holiday após eliminação

O Boston Celtics caiu para o New York Knicks nas semifinais da Conferência Leste. Embora o time fosse um dos grandes favoritos ao título da NBA, não conseguiu provar isso em quadra. Dessa forma, o Knicks decidirá contra o Indiana Pacers. Agora, depois da eliminação, o Celtics enfrenta outro problema: encurtar a folha salarial e suprir a ausência de Jayson Tatum, que sofreu grave lesão. O armador, Jrue Holiday, então, falou sobre o futuro do Celtics após a eliminação.

“Acho que ainda temos uma ótima chance de conquistar outro título”, disse Jrue Holiday. “Acho que o talento que temos neste time, não só dentro de quadra, mas também na comissão técnica e até o Brad (Stevens), tem sido incrível. Então a oportunidade de vencer é agora, e eu ainda quero fazer parte disso”.

A chegada de Holiday na última offseason ajudou a transformar o Celtics de um time competitivo em um campeão. No entanto, em 2024/25, seus números caíram para perto das piores marcas da carreira, com só 11.1 pontos, 4.3 rebotes e 3.9 assistências por jogo. Além disso, ele lidou com lesões no dedo, ombro e posterior da coxa, perdendo 20 jogos na temporada regular e mais três nos playoffs.

“Tivemos uma temporada regular muito boa. Fizemos nosso trabalho ali, vencemos 60 jogos, tivemos quase todo mundo saudável. Eu tive algumas lesões aqui e ali, mas fiz o meu melhor para me preparar durante toda a temporada, e sinto que no fim não foi o bastante”.

Embora seja considerado um dos melhores defensores da NBA, o armador já tem 35 anos. Ademais, seu contrato é grande: na próxima temporada, vai receber US$32 milhões. O Celtics deve tentar trocar um de Holiday ou Porzingis, já que, se não o fizer, será o time com maior folha salarial na história da liga. De acordo com Briand Windhorst, da ESPN, isso deve mesmo acontecer.

Mesmo com a terceira melhor campanha da liga, o Celtics e Jrue Holiday não escaparam da eliminação para o Knicks. E como tudo sempre pode piorar, Jayson Tatum teve uma lesão grave e só deve voltar no ano que vem. Agora, então, o objetivo da diretoria deve ser remontar o elenco, conter os gastos e se preparar para receber Tatum de volta.

“Acho que tínhamos o melhor time da liga”, disse Holiday. “Também por termos vencido no ano passado. Mas também pela química que tínhamos, que construímos desde a temporada passada… Até entrando nesta pós-temporada e como estávamos nos sentindo, acho que estamos decepcionados conosco mesmos. Deixamos a franquia e a cidade na mão”.

