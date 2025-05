Bucks mantém otimismo sobre troca de Giannis Antetokounmpo

Os rumores de troca de Giannis Antetokounmpo no Milwaukee Bucks tem ganhado cada vez mais força. Após a terceira eliminação seguida na primeira rodada dos playoffs, é provável que o grego enfim pressione a diretoria para ser negociado. Assim, diversos times da NBA estão de olho na chance de contar com o craque para 2025/26.

O Bucks, no entanto, mantém otimismo em relação a Giannis. De acordo com Marc Stein, na plataforma Substack, a diretoria não acredita que o camisa 34 vai forçar uma troca após 12 anos em Wisconsin. O grego tem contrato com o time até 2027/28 com a franquia.

“Segundo fontes da liga, o Bucks ainda mantém a esperança de que Giannis não vai pedir para ser negociado. Mesmo após a terceira eliminação seguida na primeira rodada dos playoffs, a diretoria acredita que ele vai optar por prolongar a carreira com a franquia”, disse Stein.

A expectativa do Milwaukee Bucks vai na contramão dos rumores de troca da NBA. Ainda de acordo com Stein, os outros 29 times acreditam que “é questão de tempo até que ele force a saída de Milwaukee”. Os destinos mais ligados ao grego, aliás, são Houston Rockets e San Antonio Spurs, enquanto Toronto Raptors, Brooklyn Nets, Miami Heat e Chicago Bulls aparecem como cotados no Leste.

Para definir a troca ou não, Giannis Antetokounmpo e Bucks devem se reunir esta semana. De acordo com Chris Haynes, o time de Milwaukee entrou em contato com o grego para colocar um ponto final nos rumores. Assim, é provável que a história ganhe mais um capítulo nos próximos dias.

“Me disseram que o Bucks entrou em contato com Giannis Antetokounmpo na manhã de sábado. Mas as fontes relatam que a reunião deve acontecer no meio da semana. É lá que Giannis terá a chance de falar com a direção do Bucks e entender o futuro. Será uma conversa crucial”, disse Haynes.

Segundo Shams Charania, da ESPN, Antetokounmpo quer encontrar uma equipe o mais rápido possível ou ouvir que o Bucks vai contratar reforços de peso. Isso porque, apesar da chegada de Damian Lillard há dois anos, ele não viu progresso na montagem do resto do elenco.

