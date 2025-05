“Não sei o que é o Grizzlies sem Ja Morant”, dispara novato

Desde a temporada de novato, Ja Morant tornou-se a esperança do futuro competitivo do Memphis Grizzlies. A sua conduta fora de quadra, no entanto, virou um obstáculo para o seu talento nos últimos tempos. Os seus desvios de comportamento ganharam destaque e, assim, a sua capacidade para ser referência de um time passou a gerar dúvidas. Na visão de Jaylen Wells, essa visão é um exagero.

“Eu acho que Ja é um grande líder. É um jogador que, acima de tudo, traz muita energia para a equipe. Somos um elenco bem jovem, então a presença de uma liderança jovem também por quem todos queremos jogar é importante. Seguimos o seu comando. Além disso, ele dá uns passes incríveis. Você sempre precisa estar com as mãos prontas atuando ao seu lado”, elogiou o calouro.

A conduta de Morant, aliás, causou mais do que pontos de interrogação no Grizzlies. As especulações sobre uma possível troca do jovem astro cresceram nos bastidores. Mas, ao mesmo tempo, o seu valor de mercado diminuiu com todas as polêmicas em que se envolveu. Será que uma transação vai sair? Embora Wells não saiba o que vai ocorrer, torce para que a resposta seja não.

“Ja é um talento empolgante. E, mais do que isso, jogar ao seu lado sempre é divertido. Então, certamente, esperamos que ele fique. É o que espero. Afinal, eu não sei o que é Memphis sem esse cara”, cravou o finalista ao prêmio de novato do ano.

Motivação

A primeira temporada de Wells na NBA teve uma jornada bem particular. Diferente de Ja Morant, que foi uma segunda escolha de draft, o novato do Grizzlies só foi escolhido na 39a posição geral. A sua ascensão imediata como uma peça importante na rotação de Taylor Jenkins, por isso, foi uma grande surpresa. Ele revela que a sua posição no recrutamento não o motivou de uma forma convencional.

“Ser escolhido na segunda rodada não me incomodou, pois entrar na NBA é realizar um sonho. Mas o que adiciona alguma motivação para mim foi o drama de ter que esperar pela segunda noite do draft para ouvir o meu nome. Você vai dormir e passa mais um dia sem saber o que vai acontecer. Então, isso serviu um pouco como motivação, sim”, contou o ala de 21 anos.

O sucesso rápido no Grizzlies, no entanto, não significa que a campanha de novato de Wells tenha sido fácil. Ele passou por alguns momentos “traumáticos”, assim como qualquer calouro. “Marcar Luka Doncic pela primeira vez foi um pesadelo para mim. Esse cara usou o corpo em cima de mim e foi físico a noite inteira, enquanto eu não conseguia fazer nada além de faltas”, relembrou.

Fim de temporada

A temporada de Wells, infelizmente, não terminou da maneira como gostaria. Ele sofreu uma fratura no punho direito depois de uma queda assustadora em um dos jogos finais da campanha regular. Foi um susto para todos e, assim, o ala não jogou nos playoffs. Mas, por incrível que pareça, o novato fez questão de ver – várias vezes – o lance que encerrou o seu ano de estreia de forma precoce.

“Eu vi o vídeo da minha lesão umas 100 vezes. Em primeiro lugar, não lembrava o que aconteceu e queria entender a situação. Mas, depois, aquilo não me incomoda. O meu pai trabalha em um hospital de emergência, então já havia ouvido falar de coisas bem piores. E, acima de tudo, já estou bem. A recuperação está ótima e vou voltar sem problemas”, garantiu o jovem talento.

