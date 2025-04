Jornalista vê “perda de prestígio” de Ja Morant entre times da NBA

Ja Morant não é mais visto como jogador top 10 por times e executivos da NBA. A afirmação foi dada por Tim MacMahon, da ESPN, no podcast do companheiro Brian Windhorst. Ele que acredita que o jogador perdeu prestígio mesmo quando saudável.

“Quando converso com pessoas da liga, GMs, executivos e olheiros, ninguém mais me diz que o acha um jogador top 10 quando está saudável”, disse o jornalista.

Ainda segundo o analista, além da queda de percepção de times da NBA, há rumores crescentes de que Ja Morant pode estar disponível para troca na offseason.

Esse cenário pode ter sido impactado por episódios fora de quadra. Além disso, pela falta de bons recentes do Memphis Grizzlies. Prova disso, aliás, foi a queda nos playoffs de 2024/25 para o Oklahoma City Thunder. O time, afinal, foi “varrido” e passou a primeira rodada sem vencer nenhum jogo.

Ja Morant já havia enfrentado suspensões da NBA por conduta imprópria. A principal, após o uso de arma de fogo em transmissões ao vivo em 2023. Essas atitudes levantaram dúvidas sobre sua maturidade. Portanto, influenciou de forma negativa sua imagem dentro da liga e a visão dos dirigentes sobre sua liderança.

Leia mais!

O ponto de virada pode ter sido a eliminação para o Thunder, com duas derrotas por diferença combinada de 70 pontos. Da mesma forma, antes da série, a demissão do técnico Taylor Jenkins expôs um vestiário em crise e o astro também estaria envolvido.

Desde a semifinal da Conferência Oeste em 2022, o Grizzlies não venceu mais uma série de playoffs. Isso ajudou a reforçar a sensação de estagnação do projeto atual da equipe, mesmo com Morant podendo atuar, ou não.

Apesar de ainda ter médias sólidas de 23,2 pontos e 7,3 assistências, o armador registrou a menor média de pontuação desde 2021, além de ter o maior número de desperdícios de bola (3,7 por jogo). Fora isso, a queda de desempenho do Grizzlies, que não vence uma rodada de playoffs desde 2021, ajudou a prejudicar ainda mais a imagem de Ja Morant com outros times da NBA. Como resultado, perdeu o status de superestrela e possível interesse no mercado.

Hoje, o valor de mercado de Morant é uma incógnita. Isso porque, apesar de mostrar talento, as polêmicas e a falta de resultados coletivos levantam dúvidas sobre seu real impacto em uma franquia vencedora.

