NBA: Atitude de Ja Morant é questionada em jogo do Grizzlies

A temporada 2024/25 da NBA acabou para o Memphis Grizzlies, em jogo onde o astro Ja Morant não atuou, com uma lesão no quadril. Mas uma atitude do armador, ainda no começo do jogo 4 contra o Oklahoma City Thunder, dividiu opiniões nas redes sociais. Mesmo sem o astro na quadra, a equipe de Memphis fez um jogo competitivo, mas acabou perdendo nos minutos finais por 117 a 115. Desse modo, o líder do Oeste avançou para a segunda rodada dos playoffs.

Logo no começo do duelo, a transmissão da TNT focou sua câmera no craque do Grizzlies. Muito frustrado por não estar na quadra, ele tentou esconder o rosto colocando a mão na frente da câmera. Depois disso, um outro ângulo de Morant foi mostrado.

Enquanto algumas pessoas entenderam como um sinal de frustração de Morant por desfalcar o time em um jogo de “vida ou morte”, outras tiveram uma visão diferente. Assim, alguns internautas não perdoaram e criticaram o armador.

“Ele é a cara da derrota. Além disso, está tendo o pior ano de todos os tempos”, afirmou um usuário do X (antigo Twitter). Nesse caso, ironizando a queda de Memphis e também das médias de Morant ao longo de 2024/25.

“A equipe dele está prestes a ser varrida. Bom, eu também estou bravo. Não é uma hora para agir como criança quando eles estão com tantos problemas. Mas é exatamente o que ele está fazendo”, ironizou outro internauta.

“Eu fiquei fraco quando eles fizeram isso na transmissão. A olhada para o telão foi o meu fim”, brincou um fã.

Por fim, acabou sendo mais um jogo decisivo em que o camisa 12 se ausentou. Mas a contusão pareceu ser de fato, bem grave. Em um contra-ataque durante o jogo 3, o astro faria uma enterrada que foi “interceptada” por Lu Dort. O ala defensivo de Oklahoma escorregou na jogada e não teve como evitar o contato. Já no ar, o armador caiu feio com o quadril e deixou o jogo. Na última sexta-feira (25), um dia antes do duelo, já foi dito que ele ficaria de fora.

Morant compareceu ao jogo, mas de muletas. Apesar de ficar no banco de reservas, ele não teve como atuar e ajudar a salvar a temporada do Grizzlies. Foi mais um ano de várias pequenas contusões, que, no fim, o fizeram atuar em 50 jogos da fase regular e perder o duelo decisivo dos playoffs. Aliás, uma torção no tornozelo durante o play-in contra o Golden State Warriors já havia sido um outro problema na pós-temporada.

Memphis até lutou para vencer o quarto duelo contra o Thunder, mas não teve sucesso. O armador Scotty Pippen Jr foi o destaque, com 30 pontos e 11 rebotes. Além disso, o ala Santi Aldama que substituiu Morant no quinteto titular, fez 23 pontos. Porém, os esforços não foram suficientes. Shai Gilgeous-Alexander marcou 38 pontos e Oklahoma se garantiu em uma das semifinais do Oeste.

Fim de campanha caótico

Memphis começou a campanha de 2024/25 como um time que queria brigar pelo topo da conferência. Em grande parte do ano, foi isso o que aconteceu. Afinal, o Grizzlies de Ja Morant ficou na segunda posição do Oeste e no top 5 de melhores campanhas da NBA em vários momentos.

Mas, as constantes derrotas para os outros times considerados do topo causaram a demissão do técnico Taylor Jenkins. Isso aconteceu pouco tempo antes dos playoffs, enquanto a franquia caía de forma incrível na tabela. No fim da campanha, mesmo com o crescimento da produção do próprio Morant, o time ficou com a oitava posição, sequer conseguindo a vaga direta para os playoffs.

Assim, a eliminação em quatro jogos para Oklahoma pode levar a algumas questões importantes na offseason. Afinal, Memphis só venceu uma série de pós-temporada com o núcleo atual.

