NBA: Cestinha do Clippers surpreende e vai jogar pela Jamaica

O cestinha do Los Angeles Clippers na NBA, o ala-armador Norman Powell, escolheu representar a Jamaica. Nascido nos EUA, um dos destaques da temporada representará o país do Caribe nas qualificatórias da Copa do Mundo 2027. A estreia do jogador, desse modo, acontece em julho deste ano.

O destaque do Clippers anunciou a escolha pela Jamaica nesta sexta-feira (11). Em vídeo no Instagram, Powell contou, aliás, que já vinha buscando a chance de defender o país em torneios FIBA.

“Estou super empolgado para me juntar à Seleção da Jamais”, disse o cestinha. “O técnico Turner e eu estamos trabalhando nisso há um tempo. Então, agora virou realidade e estou pronto para batalhar e preciso do apoio de todos para fazer isso acontecer”.

Powell nasceu nos EUA mas é filho e neto de jamaicanos. Assim, o cestinha do Clippers sempre citou o orgulho de suas raízes no país do Caribe. Como nunca teve chances pelo Team USA, então, ele optou por dar início à dupla nacionalidade para defender a nação da sua família.

Para a Jamaica, por sua vez, a chegada do cestinha do Clippers na NBA representa um importante reforço. O país, afinal, ocupa a 109ª posição no ranking FIBA e nunca participou do basquete nos Jogos Olímpicos. O ano de maior sucesso da seleção jamaicana foi em 2013, quando venceu Brasil e Argentina no Campeonato FIBA Américas.

Além de Powell, a Jamaica espera ter outros nomes da NBA para repetir o sucesso de 12 anos atrás. Os nomes que o país podem contar são atletas com ascendência jamaicana. Entre eles, estão: Nick Richards, Justin Champagnie, Julian Champagnie, Josh Minott e os gêmeos Amen Thompson e Ausar Thompson.

Nas qualificatórias da Copa do Mundo, a Jamaica ocupa a 22ª posição das Américas. Com o cestinha do Clippers, assim, o país enfrenta Costa Rica, Chile, Equador, México, Paraguai e Ilhas Virgens Americanas na próxima fase.

Powell, por fim, vive pelo Clippers seu melhor ano da NBA. Um dos favoritos ao prêmio de Jogador Que Mais Evoluiu, ele tem médias de 23.1 pontos, 3.2 rebotes e 2.1 assistência. Assim, ele lidera o time de Los Angeles rumo aos playoffs de 2025.

