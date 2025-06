GM revela planos do Warriors para a agência livre da NBA

Mesmo depois de fazer um troca por Jimmy Butler na trade deadline, o Golden State Warriors não teve sucesso nos playoffs e deve contar com a agência livre da NBA para voltar a sonhar com o título. Então, o GM da franquia, Mike Dunleavy falou sobre os planos para 2025/26, durante o podcast The TK Show. No programa, o dirigente expôs a prioridade do time de San Francisco na offseason.

Continua após a publicidade

“Acho que o mais importante para nós é conhecer os caras que estarão aqui e como podemos complementá-los. Portanto, como podemos ajudar Stephen Curry, Jimmy Butler e Draymond Green? Além de Brandin Podziemski, Moses Moody e assim por diante. O que precisamos acrescentar a isso?”, questionou o GM.

“Acho que existem algumas habilidades específicas que podemos usar em ambos os lados da quadra. Ao mesmo tempo, temos que entender que tipos de jogadores funcionam para nós. Ou seja, quais atletas podem jogar com o técnico Steve Kerr, no sistema com Curry e Green. É complicado, mas existem jogadores que podemos contratar e que nos tornam melhores”, avaliou Dunleavy.

Continua após a publicidade

Vale lembrar que, antes da eliminação para o Minnesota Timberwolves nos playoffs, Golden State sofreu com a lesão de Stephen Curry. Agora, o objetivo da franquia continua: vencer mais um título sob o comando do astro. Assim, o GM fez planos para como o Golden State Warriors vai agir na agência livre da NBA.

Leia mais!

“Há muitos jogadores disponíveis no mercado de agentes livres ou via trocas. Então, vamos focar em alguns nomes que achamos que podem se encaixar bem. É preciso ter esse equilíbrio. Dessa forma, estamos tentando buscar alguém que possa melhorar este time. Acho que fizemos um ótimo trabalho na agência livre passada em termos de contratos. Agora, tenho uma boa noção do nosso grupo e do que podemos fazer para melhorar”, disse o executivo.

Continua após a publicidade

Um dos jogadores que pode impactar o futuro do Warriors na NBA é Jonathan Kuminga. Isso porque ele é agente livre restrito. Ou seja, pode negociar com outras equipes, mas a franquia de San Francisco pode igualar a oferta para ele permanecer. Aliás, de acordo com Bobby Marks, da ESPN, o ala-pivô pode ter mais poder nessa negociação do que parece.

“Basicamente, Jonathan controla todas as ações de Golden State no mercado. Afinal, se assinar um novo contrato e ficar por lá, o time não vai ter mais flexibilidade para fazer nada. Acabou a agência livre ali, pois, no máximo, a franquia vai ter acesso a uma das exceções salariais menores para contratar. Então, no fim das contas, todas as outras movimentações dependem dele”, explicou o comentarista.

Continua após a publicidade

O grande problema para Jonathan Kuminga sair do Warriors são as (poucas) opções que o mercado oferece. O jogador não está em alta, pois jogou pouco na maior parte dos playoffs da NBA.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA