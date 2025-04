Giannis Antetokounmpo discute com pai de Tyrese Haliburton

O Indiana Pacers eliminou o Milwaukee Bucks nos playoffs da NBA. No entanto, o jogo derradeiro ficou marcado para além da classificação do time da casa. Isso porque, na celebração, o pai de Tyrese Haliburton confrontou Giannis Antetokounmpo, o que gerou uma discussão acalorada entre ambos.

O embate foi provocado pelo pai de Tyrese Haliburton. Enquanto Antetokounmpo lamentava a derrota e observava o time rival comemorando em quadra, John Haliburton surgiu em frente ao camisa 34 com uma camisa do filho e começou a provocar.

De início, o jogador do Bucks ficou calmo. Porém, logo depois, Giannis e Haliburton discutiram face a face e tiveram que ser separados.

GIANNIS ANTETOKOUNMPO WENT NOSE-TO-NOSE WITH TYRESE HALIBURTON’S DAD AFTER LOSING THE SERIES 😳 Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/tBOCyYztdA — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) April 30, 2025

O momento chamou quase tanta atenção quanto a vitória do Pacers sobre o Bucks. Assim, na coletiva pós-jogo, Giannis Antetokounmpo precisou responder perguntas sobre o momento com o pai de Tyrese Haliburton. O astro de Milwaukee lamentou a postura de John e cobrou humildade em casos do tipo.

“Eu adoro Tyrese, acho que ele é um grande competidor”, iniciou Giannis. “Mas o pai dele me mostrar a toalha com o rosto do filho, dizendo: ‘É isso que a gente faz’. Então, eu achei que isso muito, mas muito desrespeitoso. Mas eu acredito em ser humilde na vitória. Muita gente por aí pensa: ‘Quando ganha, você pode falar m… e ter carta branca para desrespeitar os outros. Eu discordo. Eu já fui campeão, eles não”.

Tyrese Haliburton, que garantiu a vitória do Pacers com um bandeja decisiva, também falou sobre o embate. O astro de Indiana afirmou que o pai passou do ponto.

“Basquete é basquete, tem que ficar dentro de quadra. Acho que meu pai se empolgou ao ver o filho dele decidir o jogo e entrou em quadra. Porém, nós conversamos e acho que ele precisa me deixar jogar basquete e ficar lá fora. Eu vou até ele para comemorar. Vou conversar com Giannis também, porque meu pai não estava certo”, afirmou Haliburton.

Por fim, horas depois, John Haliburton também falou sobre o embate com Giannis. Calmo após a vitória, desse modo, ele reconheceu que errou ao confrontar o camisa 34 de Milwaukee.

“Peço sinceras desculpas ao Giannis Antetokounmpo, ao Milwaukee Bucks e à franquia do Pacers pelas minhas ações após o jogo. Isso não refletiu bem sobre o nosso esporte nem sobre meu filho. Então, não vou cometer esse erro novamente”, escreveu no X (antigo Twitter).

