Apesar de rumores, entenda como Kevin Durant pode ficar no Suns

Após a trade deadline, os rumores sobre o futuro de Kevin Durant no Phoenix Suns explodiram e uma saída parece clara desde então. A franquia tentou trocar o craque na offseason, esteve em negociações com várias franquias mas não teve sucesso. A temporada 2024/25 foi um caos a partir daí. Mas será que existe um mundo onde o camisa 35 permanece no time do Arizona para 2025/26?

É o indica o jornalista Jake Fischer, do portal Substack. De acordo com ele, apesar de todo o barulho ao redor da situação do ala, uma permanência em Phoenix não está descartada. Isso tem a ver com a mudança de técnico, que tem sido o foco principal da franquia.

“Apesar de todos os rumores, Kevin Durant ainda pode ficar no Phoenix Suns para a próxima temporada. Não há nenhuma negociação de troca em andamento atualmente. Essa decisão, aliás, pode esperar por mais tempo. Afinal, o novo GM Brian Gregory está focado na busca por um novo treinador principal. A busca está em sua segunda fase e jogou outras questões para a lista de espera. O futuro do histórico ala é uma delas”, afirmou Fischer.

Tudo começou na última temporada, quando em desespero o Golden State Warriors demonstrou interesse em obter Durant em uma nova parceria com Stephen Curry. De acordo com várias fontes, o próprio ala não estava interessado em retornar a San Francisco. A franquia então, voltou seus olhos para Jimmy Butler, fechando a troca pelo craque do Miami Heat um dia depois.

Mas essa não foi a única negociação. Alguns rumores indicaram que times como Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies e outros, também tiveram negociações abertas para obtê-lo. Mas isso não ocorreu.

Com o fim trágico do ano de Phoenix, os boatos não diminuíram. A temporada 2024/25 nem acabou, mas muitas equipes já foram especuladas. O Houston Rockets tem uma posição de destaque nesse sentido. De acordo com Shams Charania, do canal ESPN, há um interesse mútuo entre jogador e franquia. Mas ainda há dúvidas dentro do time. Marc Stein, do portal Substack, também citou que o Rockets ainda não está certo em trocar alguém de seu núcleo jovem.

Stein também citou em outro momento que o San Antonio Spurs de Victor Wembanyama pode ser um time que tente uma troca, caso Durant realmente saia de Phoenix. Rumores menores também apontaram para o interesse de Philadelphia 76ers e Miami Heat.

Mas, como dito por Fischer, o Suns está focado na busca por um novo técnico. Ele será o quarto em quatro anos, após as quedas de Monty Williams, Frank Vogel e Mike Budenholzer desde 2022/23.

A lista final, de acordo com John Gambadoro da rádio Arizona Sports, conta com: Chris Quinn, James Borrego, David Fizdale, Sean Sweeney, Micah Nori e Jordan Ott. Outros nomes citados pelo jornalista Chris Haynes, também são: Johnnie Bryant, Steve Hetzel e Dave Bliss.

