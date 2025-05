Com esta troca, Kevin Durant chegaria ao Spurs

O San Antonio Spurs pode dar um grande salto para brigar nos playoffs da NBA, especialmente se conseguir uma troca por alguém do nível de Kevin Durant. Apesar de não ser uma negociação tão fácil, o time texano tem a seu favor o fato de que possui peças e escolhas de Draft.

Aqui, vamos apresentar duas possíveis opções de troca para Durant reforçar o Spurs já em 2025/26. O time de San Antonio já conta com nomes impactantes como Victor Wembanyama, De’Aaron Fox e o calouro do ano, Stephon Castle. Além disso, possui jovens peças que, eventualmente, poderiam participar do negócio.

Mas antes de tudo, o que o Phoenix Suns quer? É importante entender que o time do Arizona pode entrar no tank na próxima campanha, caso não consiga mover o “elefante no meio da sala” Bradley Beal. Então, a troca de Durant pode ser o início de uma rápida reconstrução, se tiver os nomes certos.

Só que o San Antonio Spurs também pode fazer uma espécie de jogo duro em qualquer troca, pois possui a segunda escolha no recrutamento que acontece no mês que vem. Como o Dallas Mavericks deve ir de Cooper Flagg após vencer a loteria, o nome mais provável para San Antonio é o jovem Dylan Harper. Entretanto, pode variar, caso o Suns queira outro estilo de jogador.

Não que faça muito sentido o Suns abrir mão de pegar Harper ali, mas é mais um jogador para a posição de guard. Além de Beal, Phoenix tem Devin Booker, nome que o time não vai trocar de forma alguma.

Kevin Durant é, de fato, um astro da NBA, mas uma troca para o Spurs tem de ser vista sob vários olhares. Primeiro, ele está com 36 anos. Depois, seu contrato em 2025/26 é expirante. Ou seja, a diretoria do Suns sabe que não adianta forçar muito porque pode perder o ala de graça ao fim da próxima temporada. Então, o pacote seria mais simples do que se imagina.

Na primeira opção, o Spurs manda Devin Vassell (com mais quatro anos de contrato), Harrison Barnes (expirante) e a escolha dois do Draft por Durant. Phoenix até pode conseguir a 14, mas vamos relembrar que a troca é por jogador de 36 anos.

O outro cenário é mais pensando no que o Suns já possui. Vale ter Vassell e Dylan Harper em um time que já tem Grayson Allen, Booker e Beal? A não ser que apareça um terceiro time, tudo bem. Do contrário, a posição do perímetro fica “lotada demais”.

Então, a ideia é com Jeremy Sochan (expirante), Keldon Johnson (mais dois anos) e Barnes, além das escolhas 2 e 14. O Spurs recebe Durant na troca.

Claro que nada aqui é definitivo e é preciso pesar o que vale e por quanto tempo o Spurs pode ter competindo com Durant no time. Se for apenas por um ano, provavelmente, não. Mas se o astro aceitar uma extensão logo depois do negócio, que seja para mais dois anos, é possível ver a troca acontecendo.

Suns

Por outro lado, o Suns precisa dar um jeito em Beal. Se não é em troca, que seja por dispensa e parcelamento do resto do contrato. Com ele, já deu para ver que não é possível mais ficar.

Hoje, o time tem de abrir espaço para os jovens talentos. Com “três” astros, não funcionou. Para evitar o tank, Harper jogando ao lado de Booker parece uma boa aposta. Enquanto isso, Barnes e Vassell ou Sochan fazem as alas. O problema maior fica no garrafão, pois Nick Richards não agradou como se esperava e não tem mais nada ali. O mais próximo disso é o jovem Oso Ighodaro.

A franquia olha para o mercado, enquanto pode buscar uma troca de Kevin Durant, seja para o Houston Rockets, Miami Heat ou o próprio Spurs. Existe uma ideia para Durant seguir em Phoenix, mas fica cada vez mais distante.

