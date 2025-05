“Spurs vira candidato a título com Giannis Antetokounmpo”, diz executivo

Giannis Antetokounmpo pode tornar o San Antonio Spurs favorito ao título da NBA? Para um executivo da Conferência Leste, sim. O site The Athletic revelou a análise de um dirigente, que não foi identificado, sobre o rumor de troca do grego para o time do Texas. Segundo ele, a junção do camisa do Milwaukee Bucks com Victor Wembanyama pode ser incrível.

“Se o Spurs juntasse Giannis e Wembanyama, seria favorito ao título no ano que vem. San Antonio teria dois jogadores que podem estar entre os cinco melhores jogadores da NBA no mesmo time. E mais: os dois se encaixam. O time teria uma defesa dominante, contra a qual ninguém conseguiria pontuar no garrafão”, analisou o dirigente.

Giannis Antetokounmpo surgiu como rumor de troca após a queda do Bucks nos playoffs. As notícias apontaram que o grego ficou insatisfeito com mais uma eliminação na primeira rodada. Desse modo, sem garantias de que Milwaukee pode reforçar o elenco, ele deve forçar a saída na offseason. No início do mês, Shams Charania, da ESPN, indicou que uma reunião aconteceria em breve para definir o futuro do duas vezes MVP.

Publicidade

Diante do rumor, o Spurs surgiu como candidato à troca por Giannis. Segundo Brian Windhorst, da ESPN, o time, ao lado do Houston Rockets, possui ativos de Draft e jogadores jovens que podem convencer o Bucks.

A chance de San Antonio em conseguir o grego aumentou ainda mais após a loteria do Draft. Isso porque, o time garantiu a segunda escolha. Desse modo, o Spurs poderia trocá-la para conseguir a troca por Giannis Antetokounmpo e aumentar as chances de título.

Publicidade

Leia mais!

No entanto, o prêmio na loteria teria mudado a ideia do Spurs em relação a Giannis. Isso porque, a chance de selecionar Dylan Harper no Draft animou a diretoria e comissão técnica. Assim, o principal ativo para enviar no Bucks não seria negociável por San Antonio, de acordo com Jonathan Givony, da ESPN.

“O Spurs está dando sinais aos outros times de que está empolgado em selecionar Dylan Harper. Pelo que ouvimos, assim, a equipe não está buscando trocas pela escolha de Draft. A diretoria acredita que pode escalar Harper ao lado de Stephon Castle e De’Aaron Fox. Porém, há dúvidas quanto à quantidade de arremessadores no elenco, mas isso será resolvido mais adiante”, disse Givony.

Publicidade

O técnico Mitch Johnson, porém, indicou os planos de tentar um jovem jogador com a escolha, em vez de gastá-la no mercado de trocas.

“Um jogador na posição número 2 precisa ter um teto muito bom, mas um chão bom também. Acho que ele pode ser uma parte grande do que faremos aqui nos próximos anos”, esclareceu Johnson.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA