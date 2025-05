Mavericks toma decisão sobre contrato de Kyrie Irving

O contrato de Kyrie Irving no Dallas Mavericks está perto de acabar, mas isso não deve ser um problema. Isso porque, de acordo com Jake Fischer, insider da NBA, a equipe deve oferecer um novo acordo. Os rendimentos do armador, nesse caso, serão de US$120 milhões por três anos.

Os planos do Mavericks, segundo Fischer, mudaram bastante após a equipe conseguir a primeira escolha do Draft deste ano. Antes, a lesão de Kyrie, que só voltará ano que vem, era vista como um grande problema. Agora, porém, Cooper Flagg e Anthony Davis devem segurar as pontas até o retorno do armador. Quando ele voltar, então, a equipe terá um Big 3.

Antes da lesão, Irving tinha médias de 24,7 pontos, 4,8 rebotes e 4,6 assistências. O jogador tem uma escolha de reassinar por mais um ano com o Mavericks, mas deve dizer não para sua opção de jogador e, então, reassinar por três temporadas.

Publicidade

Dessa forma, o Mavericks deve adicionar mais peças ao redor dos seus três grandes jogadores. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a diretoria do Mavs confia que a equipe será uma concorrente forte ao título.

Leia mais!

“O Mavericks pensa como um time pronto para o título”, disse. “Cooper Flagg, Kyrie Irving e Anthony Davis: a franquia vai construir ao redor desses três caras. Há boas peças boas para trocas e o time deverá ter reforços”.

Publicidade

A esperança em um bom futuro é, sem dúvidas, algo que o torcedor de Dallas precisa se apegar. Afinal, a temporada 2024/25 do Mavericks foi frustrante. No começo, Luka Doncic se lesionou bastante. Em fevereiro, então, ele foi trocado. Mas logo em sua estreia, Anthony Davis, que veio em retorno pelo esloveno, se machucou. Nesse meio tempo, Irving e mais tantos outros jogadores também se lesionaram. O time texano, aliás, chegou a jogar partidas com só oito atletas, o mínimo permitido pela liga.

Contudo, quando tudo parecia perdido, a franquia ganhou um “presente” inesperado. Afinal, a equipe, mesmo com chances baixas, foi sorteada para ter a escolha número 1 do Draft. Com isso, Cooper Flagg deve chegar ao Mavs. O jogador é visto como um talento geracional por sua defesa, atletismo e inteligência de jogo, segundo especialistas.

Publicidade

Agora com Flagg, Davis, e Kyrie Irving com um novo contrato, o Mavericks tenta garantir seu futuro a curto e longo prazo. Desse modo, a equipe deve ser uma das que brigam pelo título da Conferência Oeste na próxima temporada. Isso é, claro, se Cooper Flagg for tudo isso que se espera.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA