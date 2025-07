NBA: Bucks fecha contrato de três jogadores

O Milwaukee Bucks renovou contrato com três jogadores na NBA. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a franquia acertou a permanência do armador Kevin Porter, do ala-armador Gary Trent Jr e do ala Taurean Prince. Os dois retornam ao time de Wisconsin após uma temporada com a franquia.

Ainda segundo Charania, Porter. assinou com o Bucks por US$11 milhões e dois anos na NBA. O segundo ano do acordo, porém, será uma opção de jogador. Desse modo, ele poderá optar se segue ou não no time para 2026/27. Porter, enquanto isso, fechou por US$7.1 milhões por apenas uma temporada.

Porter era uma das prioridades do Bucks na offseason da NBA. O armador havia recusado uma opção no valor de US$2.5 milhões no mês passado. Ele chegou a Milwaukee na trade deadline após uma troca com o Los Angeles Clippers. Na franquia, desse modo, ele jogou 30 partidas e teve médias de 11.7 pontos e 40% nas bolas de três.

No próximo ano, é provável que Porter tenha mais espaço em Milwaukee. Isso porque, o astro Damian Lillard, armador titular do Bucks na NBA, rompeu o tendão de Aquiles em abril. Sem outras opções para a posição no elenco, é provável que o camisa 3 ganhe a titularidade até a volta do camisa 0. Nos playoffs, inclusive, ele teve média de 30.2 minutos após a lesão de Lillard.

Além de Kevin Porter, o Bucks também acertou o retorno de Taurean Prince ao elenco na NBA. O ala vem de sua melhor temporada no perímetro, convertendo 44% das 4.2 tentativas por jogo. No entanto, ele perdeu espaço em Milwaukee na temporada passada, ao deixar o time titular durante os playoffs.

Por fim, o time ainda fechou a volta de Gary Trent Jr. Ele vai receber US$7.5 milhões por dois anos de contrato com o Bucks. Ótimo arremessador, ele vem de uma campanha com 11.1 pontos e 41.6% de três em 2024/25.

Com as renovações de contrato com os três jogadores, o Bucks indica que deve preservar o elenco da temporada passada na NBA. Por enquanto, a única saída foi Brook Lopez para o Los Angeles Clippers. Os movimentos de Milwaukee, inclusive, estão sendo avaliados pelo astro Giannis Antetokounmpo, de acordo com Shams Charania, da ESPN.

Segundo o repórter, o grego monitora tudo o que o Bucks está fazendo na offseason da NBA, incluindo o Draft. Desse modo, Giannis aguarda os primeiros movimentos do time para, depois, definir seu futuro. Vale lembrar que desde a queda nos playoffs, o camisa 34 é ligado a diversos rumores de troca na liga, com times do Oeste e Leste monitorando a situação dele antes de 2025/26.

