Antes do Lakers, Marcus Smart quase virou jogador do Heat

Marcus Smart é um dos novos reforços do Los Angeles Lakers, mas quase virou jogador do Miami Heat. Foi por muito pouco, aliás, que os angelinos não tiveram nem a chance de falar com o veterano. Segundo Jake Fischer, do site Bleacher Report, o Washington Wizards negociou trocas com vários times antes de rescindir contrato com o atleta. E nenhuma conversa avançou tanto quanto com a equipe da Flórida.

“A dispensa de Marcus só aconteceu depois de muita sondagem em busca de trocas. É verdade que Washington tentou bastante. Para começar, houve conversas sérias para enviá-lo para Milwaukee Bucks. Em seguida, as coisas ganharam tração com Miami. Fiquei sabendo que as partes trabalharam em uma transação que levaria Terry Rozier para Washington”, revelou o jornalista.

O relato de Fischer faz sentido, pois o Heat está em busca de negociações por reforços e Rozier é um dos jogadores disponíveis. Especula-se que, além do armador, o Wizards receberia também duas escolhas de segunda rodada de draft. Mas o time de Miami e o Bucks não foram os únicos interessados em adquirir Smart antes de ser dispensado. O repórter apurou que o Atlanta Hawks também esteve envolvido nas conversas.

“Marcus também foi uma opção em Atlanta. Ele foi um dos nomes discutidos enquanto pensavam em formas de melhorar o elenco e opções de aquisição antes da reabertura do mercado. A equipe usaria uma exceção para trocas de US$25 milhões que tinha no negócio. No entanto, preferiu aplicá-la para absorver o contrato de Kristaps Porzingis”, completou o repórter.

Justo?

Nunca houve uma disputa, de fato, entre Lakers e Heat por Marcus Smart. Afinal, assim que rescindiu o contrato, o armador nunca cogitou jogar em Miami e estava decidido a atuar em Los Angeles. A dispensa, então, permitiu que o veterano pudesse escolher o seu destino. E o defensor deixou claro que a decisão não foi difícil depois que soube do interesse dos angelinos.

“Houve muitas razões para vir para Los Angeles, mas a maior delas foi jogar ao lado de LeBron James e Luka Doncic. São dois dos melhores jogadores que já pisaram em uma quadra e, mais do que isso, mentes de basquete incríveis dessa era. Quando você vê um cenário assim, a decisão fica bem simples”, explicou o melhor jogador defensivo da liga em 2022.

Mas trata-se de mais do que poder atuar ao lado de Doncic. Smart revelou que o craque esloveno o recrutou para atuar no Lakers e, com isso, garantiu a sua contratação para o Lakers. “Quando um atleta como Luka liga para você para ver se quer jogar ao seu lado, em um time especial, não tem outra resposta. Ouvir isso, certamente, significou demais para mim”, confidenciou.

Recuperação

Smart chega ao Lakers para ser uma solução, mas o seu momento não é bom. Desde o prêmio de melhor defensor da liga, afinal, ele está em baixa. Passou de um dos líderes do Boston Celtics para ser dispensado pelo Wizards após duas trocas. É verdade que esse declínio foi produto de vários problemas físicos. No entanto, ele admite que busca uma recuperação na carreira agora.

“Eu estou muito motivado porque os dois últimos anos foram decepcionantes para mim. As lesões, em síntese, pararam a minha carreira e ‘seguraram’ a minha evolução. Mas eu acho que tudo acontece por um motivo. Tudo o que ocorreu foi o que me trouxe até aqui. Sei que as pessoas olham para mim e pensam que não sou mais o mesmo. Estou pronto, no entanto, para contrariar isso”, cravou o marcador.

