Ideia de troca reforça LaMelo Ball e Hornets

O Charlotte Hornets busca montar um time competitivo na NBA. Por enquanto, a equipe tem mostrado escolhas acertivas, como a escolha do jovem Kon Knueppel no Draft. No entanto, ainda está claro que é preciso mais para alcançar os playoffs. Desse modo, o Hornets deve estar de olho no mercado de troca para reforçar o em torno de LaMelo Ball.

Desta forma, o jornalista Siddhant Gupta, do FadeAway World, sugeriu uma troca do Hornets por RJ Barrett. O ala está no Toronto Raptors desde que deixou o New York Knicks. Apesar de ser um ala de talento, ele não conseguiu atender às expectativas no Canadá. Assim, Charlotte poderia apostar nele ao lado de LaMelo Ball.

A sugestão de troca do site dos EUA não teria um custo elevado para o Hornets. Além de dois jogadores, Charlotte teria apenas que dispobilizar a escolha de primeira rodada do Draft de 2025. Confira a ideia:

Hornets recebe: RJ Barrett

Raptors recebe: Josh Green, Grant Williams e escolha de primeira rodada em 2026

A ideia da troca é dar a LaMelo Ball um coadjuvante no Hornets. O armador é um dos nomes de maior talento na posição. Porém, nunca teve um outro astro ou jogador com potencial ao seu lado. Barrett, assim, poderia ser uma solução barata no mercado, uma vez que Green e Williams não tem grande impacto no elenco.

“O Hornets tem uma ideia imediata de encontrar uma segunda estrela para Ball”, disse Gupta. “A chegada de Barrett, então, pode ter um impacto significativo no elenco atual. Isso porque, ele é um canhoto habilidoso, capaz de criar o próprio arremesso e também armar jogadas para os colegas de time”.

Para o Raptors, por sua vez, Gupta acredita que a troca com o Charlotte Hornets ajudaria na profundidade do elenco. Apesar de Barrett ter tido média 21.1 pontos no ano passado, a equipe conta com Brandon Ingram pronto após se recuperar de lesão. Desse modo, usar o ex-New York Knicks seria útil para corrigir um problema de 2024/25.

“O Toronto Raptors busca melhorias pontuais após uma campanha ruim. A chegada de Green e Williams, assim, pode ser um passo na direção certa. Os dois não afetariam o quinteto titular, mas o banco ganharia o reforço de dois alas competentes”, concluiu Gupta.

