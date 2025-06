Ala-pivô desfalca Pacers nos primeiros jogos das finais da NBA

O Indiana Pacers terá o desfalque de Jarace Walker pelo menos nos dois primeiros jogos das finais da NBA. A informação foi divulgada pelo técnico Rick Carlisle, durante entrevista ao programa The Fan Morning Show, da rádio 1075, de Indianápolis. A série decisiva contra o Thunder começa nesta quinta-feira (5) e o jogo 2 será no domingo (8). Desse modo, o jovem ala-pivô poderá retornar no terceiro duelo, marcado para o dia 11 de junho.

Walker sofreu uma torção no tornozelo direito, no sexto jogo das finais do Leste contra o New York Knicks. O lance ocorreu no início do quarto período, quando o jogador de 21 anos tentava conter uma infiltração de Karl-Anthony Towns. Ao contestar o arremesso, Walker se machucou na queda. Assim, ele foi para o vestiário e não voltou à partida.

A princípio, a lesão do ala-pivô parecia mais grave. Ou seja, a notícia dada por Carlisle é um alívio para o Pacers. Walker é um exemplo da profundidade do elenco de Indiana. Afinal, a equipe costuma utilizar seis reservas na rotação principal, algo incomum nos playoffs da NBA.

Com a ausência de Walker nos primeiros jogos das finais da NBA, Obi Toppin e Thomas Bryant deverão ter mais minutos pelo Pacers. No entanto, o time de Indiana perde em poder de marcação, já que o jovem ala-pivô é um defensor versátil. Toppin e Bryant, por outro lado, são jogadores mais voltados para o lado ofensivo.

Oitava escolha do Draft de 2023, Jarace Walker originalmente foi selecionado pelo Washington Wizards. No entanto, o time da capital dos EUA enviou o atleta para a Pacers a fim de adquirir Bilal Coulibaly, sétima escolha do mesmo recrutamento. Na negociação, a franquia de Indiana ainda recebeu duas futuras escolhas de segunda rodada.

Walker chegou à NBA como um dos melhores e mais versáteis defensores da classe de novatos. Afinal, possui possui agilidade suficiente e um bom trabalho de pés para defender adversários mais baixos e rápidos no perímetro, bem como força física e envergadura necessárias para bater de frente com rivais mais ‘pesados’ e altos na área próxima à cesta.

Aos poucos, o jovem ganhou a confiança de Carlisle. Em seu primeiro ano na NBA, atuou em 33 jogos. O número subiu para 75 em sua segunda temporada. Além disso, suas médias subiram de um ano para o outro: 3,6 pontos, 1,9 rebote, em dez minutos, para 6,1 pontos e 3,1 rebotes, em 16 minutos.

Nos playoffs deste ano, Walker atuou em todas as partidas das séries contra Milwaukee Bucks e Cleveland Cavaliers. Mas, diante do Knicks, ficou de fora dos primeiros quatro duelos. Assim, entrou em quadra nos jogos 5 e 6 da final do Leste. Sua melhor atuação na pós-temporada foi no quarto embate contra o Bucks, quando fez 12 pontos, pegou cinco rebotes e acertou quatro bolas de três, em 21 minutos.

