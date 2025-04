Após eliminação, Anthony Davis reflete sobre torcida “hostil” do Mavericks

A chegada de um reforço do nível de Anthony Davis, a princípio, deveria deixar a torcida do Dallas Mavericks em êxtase. Mas, na prática, o impacto foi o total contrário. O astro desembarcou no Texas como parte da troca que enviou o ídolo Luka Doncic para o Los Angeles Lakers. E, com isso, tornou-se a imagem da revolta dos fãs. Não é um cenário agradável para se jogar, mas ele não encara como algo pessoal.

“Obviamente, há muitas emoções envolvidas com aquela negociação ainda. No entanto, sei que isso não é direcionado a mim. A cidade amava Luka, então a sua saída vai ter impacto. As pessoas querem me abraçar, mas ainda dói. Eu só estou agradecido pela forma como Dallas me acolheu mesmo com tudo o que ocorreu”, refletiu o veterano, depois da eliminação do time.

O Mavericks teve um fim de temporada anticlimático, depois da eliminação no play-in do Oeste. Mas não dá para culpar Davis pela derrota contra o Memphis Grizzlies. O craque marcou 40 pontos e pegou nove rebotes na partida, antes de sair de quadra com uma lesão na panturrilha. Uma tendência preocupante, pois, desde que chegou à franquia, ele só disputou 11 de 34 jogos possíveis.

“Obviamente, foi uma situação bem difícil. Mas eu tentei ao máximo entrar em quadra e jogar no mais alto nível. Além disso, sempre que estive em ação, competi com todas as forças para ajudar a minha equipe a vencer. Sei que muita coisa estava ocorrendo, mas deixei tudo o que tinha em quadra. Estou tranquilo em relação a isso”, garantiu o dez vezes all-star.

Para que?

A torcida do Mavericks teve um gosto da experiência de ter Anthony Davis já no primeiro jogo pelo time texano. Ele dominou os primeiros três quartos da vitória contra o Houston Rockets, com 26 pontos e 16 rebotes. Mas, antes do fim da partida, sofreu uma lesão e deixou a partida. Ficou mais de um mês fora de ação. Ele sabe que muita gente sequer queria que ele voltasse a atuar nessa temporada, mas foi uma questão pessoal.

“Eu sei o que as pessoas diziam por aí, mas eu só queria jogar. Então, se tivesse alguma condição, estava determinado a voltar a quadra. Acho que isso, antes de tudo, era o que os torcedores mereciam. O que os meus companheiros mereciam, assim como toda essa organização. Tinha que fazer tudo o que fosse possível para estar lá dentro”, contou o futuro membro do Hall da Fama.

O seu retorno pouco fez pela equipe, pois vencer um jogo no play-in e não conseguir a vaga nos playoffs significa nada. Foi em vão. Mas, se havia uma chance de chegar ao mata-mata, Davis precisava tentar liderar Dallas até lá. “Prometi a mim mesmo que tentaria voltar para competir com esse time. Afinal, o nosso objetivo era ir bem mais longe do que chegamos nessa temporada”, concluiu.

Orgulho

A eliminação do Mavericks no play-in só contribui para reforçar a impressão de fracasso na franquia. Afinal, sob a liderança de Doncic, o time foi campeão da conferência Oeste em 2024. O público grita hostilidades contra o GM Nico Harrison, responsável pela troca que levou o ídolo local para Los Angeles. No entanto, o técnico Jason Kidd crê que essa seja uma campanha para todos se orgulharem.

“Quando você vê todas as lesões e mudanças que tivemos, só chegar ao jogo de hoje foi incrível. Mostra, acima de tudo, o caráter desse grupo. Muita gente apostava que nem estaríamos aqui, então esse vestiário merece crédito demais. Lutamos e vamos seguir em frente com os nossos aprendizados de nossas derrotas e vitórias. Por isso, com as suas adversidades, essa foi uma incrível campanha”, elogiou o treinador.

