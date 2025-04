Anthony Davis faz jogo histórico em vitória do Mavericks

O astro Anthony Davis fez um jogo histórico na vitória recente do Dallas Mavericks. Na noite dessa sexta-feira (11), o pivô marcou seu primeiro triplo-duplo na temporada. Desse modo, o time texano garantiu o triunfo sobre o Toronto Raptors por 124 a 102. O camisa 3 terminou o duelo com 23 pontos, 13 rebotes e dez assistências.

O triplo-duplo, aliás, é o terceiro de Anthony Davis na carreira. Para alcançá-lo, o craque ficou minutos precisando de uma assistência. Ele conseguiu a marca após um passe alto para o jovem Dereck Lively, que cravou a bola na cesta.

Davis, além disso, esteve perto de um feito raro no jogo. Isso porque deu sete tocos, sua melhor marca no ano. Dessa forma, ele ficou a três bloqueios de um quádruplo-duplo. Na história da NBA, somente quatro jogadores alcançaram a marca: Nate Thurmond (1974), Alvin Robertson (1986), Hakeem Olajuwon (1990) e David Robinson (1994).

O jogo de Davis, assim, levou a torcida do Mavericks à loucura. Após o time ter perdido Luka Doncic em troca, o ex-Los Angeles Lakers tem mostrado que vale a confiança d0s fãs de Dallas. O colega de time, Max Christie, inclusive, afirmou que esse tipo de atuação é comum para o pivô.

“Eu já estou acostumado com isso, mas muitos desses caras ainda não jogaram com ele. Porém, eles vão se acostumar. Anthony Davis é um jogador de elite, quando se sente confortável e contribui de tantas formas. Foi basicamente um triplo-duplo fácil para ele, em três quartos”, destacou Christie.

Apesar do destaque no jogo, Anthony Davis minimizou sua atuação pelo Mavericks na NBA. Segundo o astro, o foco é apenas o time de Dallas. Hoje, a equipe texana ocupa o décimo lugar da Conferência Oeste. Desse modo, está com a última vaga para o play-in.

“Como time, isso nos dá confiança, tanto como grupo quando no individual, vendo os caras fazendo jogadas. Não importa quem está do outro lado. É assim que temos que jogar, com energia e diversão. Isso compensa muita coisa”, afirmou o astro.

Por fim, a vitória do Mavericks no jogo serviu como resposta após a derrota recente para o Lakers. Na volta de Doncic a Dallas, a torcida viu o esloveno marcar 45 pontos e fazer a diretoria se arrepender a troca. Davis, no entanto, contou que o time se reuniu logo após a partida, o que deu resultados já no duelo seguinte.

“É assim que um grupo focado se parece. Jogadores passando a bola, jogando soltos, tomando as decisões corretas, correndo de volta para defender e se comunicando. Quando estamos conectados assim, em especial, na defesa, somos um time muito difícil de bater”, finalizou.

