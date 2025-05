Jason Kidd fala sobre Draft do Mavs: “Gostamos do jovem de Duke”

O Dallas Mavericks foi premiado com a primeira escolha do próximo recrutamento da NBA. Então, após trocar Luka Doncic, a franquia tem a chance de receber outro talento geracional: o fenômeno Cooper Flagg. Porém, mesmo com a seleção quase definida, o técnico Jason Kidd e a diretoria do Mavs ainda tem feito mistério sobre quem pretendem escolher no Draft.

O Mavs não detalhou quais jovens do Draft já entrevistou. No entanto, além de Flagg, a classe com outros nomes interessantes, como o armador da Universidade de Rutgers, Dylan Harper, e os alas Ace Bailey e VJ Edgecombe. Assim, ao Dlls Mavs Podcast, Kidd deu detalhes das avaliações que o Mavericks tem feito e indicou uma preferência.

“Nós gostamos do jovem de Duke, temos estudado ele um pouco. Quero dizer, esse Draft tem muito talento. Tem alguns jovens da Universidade de Rutgers também. Então, é empolgante. Porém, no momento, estou estudando o garoto que jogava em Duke”, disse Jason Kidd.

O “jovem de Duke” é Cooper Flagg. Cotado para a escolha do Mavs no Draft, o ala brilhou em seu único ano pela faculdade. Na NCAA, afinal, ele ganhou ainda mais as expectativas em relação ao seu talento, com médias de 19,4 pontos, 7,6 rebotes, 4,2 assistências e 1,3 toco. Além disso, acertou 49,4% dos arremessos de quadra e quase 38% das bolas de três.

Flagg também foi eleito por consenso o Jogador Nacional do Ano e se tornou apenas o quarto calouro a ganhar o Prêmio Wooden. O ala de Duke levou a melhor na disputa com o pivô Johni Broome, de Auburn, que tem 22 anos e disputou cinco temporadas da NCAA. Segundo a AP, Flagg recebeu 41 votos. Broome, por sua vez, foi votado 21 vezes.

Flagg, assim, é disparado o favorito para a primeira escolha do Mavs no Draft e deve ser selecionado pelo time, após a fala de Jason Kidd.

Com o Mavs cotado para selecionar Flagg, por fim, o Draft da NBA de 2025 está agendado para os dias 25 e 26 de junho, no Barclays Center, em New York. Como no ano passado, a primeira rodada ocorrerá na quarta-feira (25) e a segunda rodada na quinta-feira (26), com 59 escolhas, uma vez que o New York Knicks perdeu a sua pick de segunda rodada.

