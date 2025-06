Noah Penda – Promessa do NBA Draft 2025

O Jumper Brasil prossegue com a série “Promessa do NBA Draft 2025” com o ala Noah Penda. Destaque do Le Mans, o francês é projetado como uma provável escolha de primeira rodada do recrutamento deste ano. Confira, então, a análise do portal para o atleta de 20 anos.

Noah Penda

Idade: 20 anos

País: França

Time: Le Mans (FRA)

Posição: ala/ala-pivô

Altura: 6’8.5’’ (2,04m) com tênis

Envergadura: 6’11.5’’ (2,12m)

Peso: 109,7 kg

Médias na última temporada: 10,2 pontos, 5,5 rebotes, 2,7 assistências, 1,2 roubo de bola, 0,9 toco e 1,6 turnover em 27,3 minutos. Além disso, teve 44,7% de acerto nos arremessos de quadra, 32,2% nos tiros de três pontos (3,1 tentativas por jogo) e 66,7% nos lances livres.

Atributos físicos e atléticos

– Penda, em primeiro lugar, tem ótimas estatura e envergadura para atuar como ala na NBA. Aliás, são medições que o credenciam a jogar como ala-pivô em alguns cenários e/ou pontualmente;

– Atleta abaixo da média dos alas do basquete norte-americano, que não se destaca em termos de explosão e velocidade. No entanto, é muito móvel e ágil para alguém de sua estrutura física;

– Tem um físico forte e, certamente, pronto para a competição que vai encarar nos EUA. Parece um trator atuando nas seleções de base a até contra profissionais na ótima liga francesa;

Ataque

– Penda, antes de tudo, é muito esperto na movimentação sem a bola. Bom senso de posicionamento para espaçar a quadra, mas também tem bom timing para cortar em direção à cesta sem a posse;

– É um atleta que sabe ter vantagem contra os adversários no confronto físico. Por isso, sempre busca o contato para compensar a falta de explosão e chegar aos espaços que gosta na quadra;

– Finalizador menos eficiente do que o esperado, pois só converteu 54% dos arremessos dentro do garrafão. Muitas vezes, ele chega ao aro e não tem explosão para concluir as jogadas;

– Apresenta um controle de bola criativo e, de certa forma, subestimado. É verdade que pode ser desarmado nos primeiros dribles, mas, em progressão, tem mais recursos do que recebe crédito;

– Vídeos do início e fim da temporada mostram uma forma de arremesso em evolução. Como resultado, converteu (animadores) 37% dos seus arremessos de três pontos em catch and shoot na temporada;

– Mas o fato é que Penda nunca foi um grande chutador de longa distância na carreira. Outro sinal preocupante sobre o seu potencial nos arremessos é a baixa conversão de lances livres;

– Um dos aspectos mais positivos do jogo do francês é que, a princípio, a bola não para em suas mãos. Ele toma decisões rápidas e mantém o dinamismo do ataque com passes funcionais;

– Não vejo potencial para iniciar ações ofensivas, mas tem atenção ofensiva bem mais apurada do que recebe crédito. Distribuiu 1,62 assistência por desperdício de bola na última temporada;

– O seu estilo físico e brigador se revela, por exemplo, na tábua ofensiva. Não é comum ver um ala de 19-20 anos pegar 1,6 rebotes ofensivos por partida atuando contra profissionais;

– Tem os instintos ofensivos e rápida tomada de decisão que sugerem um jogador de basquete por natureza. Faz leituras do que acontece em quadra com mais esperteza do que imagina.

Defesa

– Penda é um defensor bem versátil em potencial, que pode marcar diferentes tipos de atletas. Cobre muito espaço em quadra por causa do seu físico incomum, esforço e disposição física;

– Possui uma melhor mobilidade lateral do que se espera de um jogador desse tamanho. Não vai parar armadores rápidos em espaço, mas pode jogar em um sistema com mais trocas;

– Assim como no lado ofensivo, as suas leituras e instintos defensivos também são bons. Senso de antecipação e rotações rápidas sugere um protetor de aro auxiliar e quebrador de linhas de passe a longo prazo;

– A falta de explosão o compromete em alguns casos específicos de jogo. Pode parecer um pouco “pesado” em jogadas em espaço e carece de verticalidade protegendo o aro, por exemplo;

– Produtivo na tábua defensiva para um ala, bem como ocorre no lado ofensivo. Oferece um bônus ao time porque pode puxar o contra-ataques e dar ritmo ao ataque logo após pegar rebotes;

– Mas preciso admitir também que Penda nem sempre é o defensor mais disciplinado. Os seus instintos podem “trai-lo” em certos momentos tentando cortar passes e desarmar adversários.

Conclusão

Penda, a princípio, mais parece um jogador de futebol americano do que basquete. Mas, assim que a bola sobe, qualquer dúvida fica para trás. Ele tem os instintos e tomada de decisão rápida de um legítimo jogador natural. Esse físico vai exigir muito cuidado, pois tem impacto em sua condição atlética dentro de quadra. No entanto, esse francês pode ser alguém “voando abaixo do radar” desse recrutamento.

Comparações: versões melhoradas de Guerschon Yabusele (Sixers) e Naji Marshall (Mavericks)

Projeção: TOP 35

