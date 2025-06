NBA envia convite especial a Cooper Flagg e outros 12 jogadores

A NBA convidou Cooper Flagg e mais 12 jogadores para a green room do Draft 2025. A sala é reúne os principais nomes da classe e permite que eles fiquem próximos ao palco para cumprimentar o comissário Adam Silver após a escolha. A seletiva para novos atletas da liga acontece em 25 de junho, no Brooklyn Center, em Nova York.

De acordo com Jonathan Givony, da ESPN, além de Cooper Flagg, receberam convites: Dylan Harper, Ace Bailey, VJ Edgecombe, Tre Johnson, Khaman Maluach, Jeremiah Fears, Kon Knueppel, Kasparas Jakučionis, Egor Demin, Carter Bryant, Derik Queen e Asa Newell. Além disso, outros 11 convites devem ser feitos em breve.

Ainda segundo o jornalista, os jogadores podem levar até seis pessoas para a greem room da NBA. As mesas, assim, ficarão posicionadas em frente ao palco onde ocorre o anúncio de cada uma das seleções. Além dos locais, serão colocadas arquibancadas para outros atletas e fãs dos 30 times da liga.

O convite costuma ser um bom indicativo aos jogadores no Draft da NBA. Isso porque, é comum que sejam convidados os nomes mais certos de serem selecionados na primeira rodada. De acordo com o mock de Kevin O’Connor, do Yahoo Sports, nove dos 13 atletas devem sair no top-14. Enquanto isso, todos estão no top-30.

Cooper Flagg é o mais cotado para o topo do Draft entre os jogadores convidados pela NBA. Após grande temporada pela Universidade de Duke, com médias de 19.2 pontos e 7.5 rebotes, o ala de 18 anos deve jogar pelo Dallas Mavericks. Ao menos, é o que tudo indica.

Isso porque o Mavs estaria recebendo ligações sobre a disponibilidade da primeira escolha. É pouco provável, no entanto que o time de Dallas vá abrir mão de selecionar o potencialmente melhor jogador do Draft da NBA em 2025.

Após a troca de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers, o Mavs ganhou a primeira escolha na loteria. O time, aliás, tinha apenas 1.8% de garantir a seleção. De olho no Draft, a franquia já agendou um treino com Cooper Flagg na próxima semana. Por fim, nenhum outro nome passará por testes.

A primeira rodada do Draft da NBA acontece em 25 de junho. No dia seguinte, acontece a segunda rodada. Portanto, é a segunda vez que o evento acontece em dois dias.

