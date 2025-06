Agente de Ace Bailey abre o jogo sobre Draft no Jazz

O Utah Jazz resolveu apostar no polêmico Ace Bailey no Draft 2025 da NBA. O jovem da Universidade de Rutgers havia sinalizado o desejo de jogar apenas por Washington Wizards, New Orleans Pelicans ou Brooklyn Nets. No entanto, a franquia de Salt Lake City ignorou a vontade do jogador e o selecionou na 5ª posição da seletiva.

De início, Ace Bailey ficou surpreso com a escolha do Jazz. Ao receber o boné do time das mãos de Adam Silver, o ala controlou o sorriso e alimentou rumores de que não estava satisfeito. Porém, o agente do jovem negou qualquer insatisfação e garantiu que ele está empolgado em jogar pela franquia.

“Bailey está empolgado por jogar no Utah Jazz“, garantiu Andrew Witlieb em entrevista ao Front Office Sports. “Com certeza, é uma honra ser esolhido entre os cinco primeiros do Draft da NBA e acreditamos que ele pode fazer grandes coisas pela franquia na NBA”.

O Jazz começou a monitorar Bailey durante o NBA Combine. Após boa temporada por Rutgers, o ala era cotado para uma das quatro primeiras posições do Draft. Ainda assim, o time de Utah o convidou para um treino individual, na expectativa de que pudesse selecioná-lo na quinta escolha geral.

Ace Bailey, no entanto, recusou o convite. Isso porque, o jovem tinha em mente que seria selecionado por um dos times que desejava: Wizards, Pelicans ou Nets. O Jazz, então, recebeu outros nomes para treinos, como Tre Johnson e Jeremiah Fears. Mesmo assim, optou por selecionar o ala de Rutgers.

“O Jazz viu Ace Bailey no Draft Combine e fizzeram um extenso trabalho de observação. Ano passado, ele jogou por Rutgers e havia entre dez e 20 olheiros em todos os jogos. Então, não é como se a equipe não tivesse material sobre ele”, avaliou o agente. “Acho que as críticas sobre a recusa ao treino foram exageradas. Muitos times escolhem jogadores que nem chegaram a treinar com eles”.

Vale lembrar, no entanto, que o mesmo já aconteceu com outros jogadores da NBA. O astro Stephen Curry, por exemplo, não queria ser seleção do Golden State Warriors. A meta era chegar no New York Knicks, mas o time californiano o escolheu mesmo sem ter feito treinos particulares. Mesmo sob os avisos de Dell Curry, pai do camisa 30. Ou seja, não é tão incomum isso acontecer.

Bailey deve ser apresentado pelo Jazz neste fim de semana. De acordo com o diretor Avery Bradley, o ala fará parte do elenco de Utah na Summer League, bem como Walter Clayton Jr., escolhido na 18ª posição. A estreia no torneio está marcada para 5 de julho, em confronto diante do Philadelphia 76ers.

