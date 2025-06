Ace Bailey recusou time top 5 do Draft da NBA

Ace Bailey acumulou polêmicas antes do NBA Draft 2025 por não ter feito treino com nenhuma franquia. Na primeira noite do recrutamento, ele acabou selecionado pelo Utah Jazz, na quinta posição geral. No entanto, de acordo com Jonathan Givony, da ESPN, o jogador teria recusado um time que estava entre as cinco primeiras escolhas.

Ainda segundo o jornalista, os representantes de Ace Bailey entraram em contato com esse time para que ele não o selecionasse no Draft da NBA. A conversa teria acontecido uma noite antes do evento. Mas, o time não foi revelado. Além disso, seu agente, Omar Cooper rejeitou qualquer polêmica sobre o comportamento do ala antes do recrutamento.

“Todos os times da NBA o assistiram treinar em Chicago. Ele deu 18 entrevistas. Todos fizeram o exame médico dele. Eles o viram correr e pular. Tiraram suas medidas. Então, não há nada de incomum na forma como o processo de pré-seleção de Ace Bailey foi conduzido”, declarou.

Por outro lado, de acordo com a ESPN, Cooper se negou a falar sobre o futuro de Bailey com o Jazz. Aliás, a emissora ainda revelou que o jogador tinha uma franquia preferida para o recrutá-lo. Neste caso, seria o Washington Wizards, que teve a sexta escolha geral do Draft da NBA. Um dos motivos principais para sua preferência seria ele poder se tornar a principal estrela da equipe.

Enquanto isso, vale lembrar que o Jazz teve a pior campanha da NBA em 2024/25. Mas, na loteria do Draft, não conseguiu ficar no topo. Portanto, Utah viu a chance de selecionar Bailey como uma oportunidade, já que ele era projetado no top 3. Ou seja, apesar de ter a quinta escolha, “ganhou” um jogador de elite do recrutamento por conta de suas polêmicas.

Após a seleção, o novo presidente de operações de basquete do Utah Jazz, Autin Ainge, reagiu à chegada de Ace Bailey.

“Ele é ótimo. Conseguimos falar com ele e estava super animado. Esperamos um futuro muito brilhante. Sua pontuação chama muita atenção, e merecidamente. Ele é muito habilidoso para o seu tamanho. Mas, assistindo a muitos vídeos dele, fiquei impressionado com seu desempenho defensivo e, principalmente, com seus rebotes. Além disso, sua alegria e energia para jogar”, disse o dirigente.

Givony também revelou que o atleta não tinha o Jazz como um de seus destinos preferidos. Além disso, em coletiva, o ala Universidade de Rutgers, revelou que não esperava o interesse o time de Salt Lake City em recrutá-lo.

“Não fazia ideia. Mas sinto que, quando eu chegar, vou dar tudo de mim. Quero entrar no time e ser um líder mesmo sendo jovem”, declarou o jogador de 18 anos. “Eu posso controlar o que está ao meu alcance. Eles sentem o que sentem. Mas meu time (staff) e eu, estamos focados no basquete e eles fazendo o que têm que fazer. Então, acontece. Estou pronto para jogar basquete agora. Tem sido uma ótima jornada”, disse o novato.

