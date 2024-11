Paolo Banchero: “Sou um grande fã de LeBron James”

Orlando Magic venceu o Los Angeles Lakers, na última quinta-feira (21), mas Paolo Banchero não enfrentou LeBron James. O jovem astro segue se recuperando de lesão e não entra em quadra há 12 jogos. Então, antes da partida, ele lamentou não poder enfrentar o camisa 23 na Califórnia.

Banchero é um dos jogadores que têm publicado textos no portal Andscape ao longo da temporada. Sua última publicação, então, foi lançada no dia anterior ao duelo entre Magic e Lakers. Nela, o ala-pivô revelou sua admiração por James.

“Sim, eu sou um grande fã de LeBron James, 100%. Sempre que me perguntam sobre isso eu cito o nome dele, e também o de Carmelo Anthony e Kevin Durant. São os caras que eu me inspirei desde que comecei a assistir basquete quando era mais novo. Acho que foram esses caras que me fizeram ser obcecado pelo jogo”, exaltou Banchero.

Em seguida, ele lamentou sua ausência no partida. Afinal, ele quer aproveitar todos os últimos momentos que pode com LeBron antes da carreira do ídolo acabar.

“É o final da carreira dele e ele está no Oeste. Então, só tenho duas chances de enfrentá-lo no ano e eu quero aproveitar esses momentos ao máximo. Infelizmente não vou conseguir atuar em Los Angeles, que é sempre muito legal”, lamentou.

Em grande momento, o Magic venceu o Lakers mesmo sem seu principal craque. A equipe realmente tem se adaptado bem sob a liderança de Franz Wagner e Jalen Suggs, acumulando sete vitórias nos últimos oito jogos. Porém, isso veio após uma série de derrotas que ocorreram logo em seguida a lesão do camisa 5.

Em seu texto, ele garantiu que enfrentar LeBron é um momento diferente de tudo para quase todos os jogadores da NBA.

“Lembro que não consegui jogar bem nas primeiras vezes que nos enfrentamos. Mas ai teve um duelo em Orlando, o terceiro entre nós. Eu joguei bem e vencemos. Isso é muito legal, você quer jogar bem contra ele. Eu não sei quando eles virão para Orlando, mas não poderei fazer isso com ele na Califórnia. É uma pena, ele é a cara da NBA, sempre. O que posso garantir é que sempre que enfrento ele, durmo bem na noite anterior e entro disposto a dar um show. Sei que ele o fará”, concluiu.

Como o jogador contou em seu texto, os dois craques se enfrentaram apenas três vezes. Banchero venceu a última delas, enquanto LeBron saiu vitorioso nos outros dois confrontos.

Por fim, o próximo encontro das franquias será apenas em 24 de março, já no fim da temporada regular..

