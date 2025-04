Rivais nos playoffs: Jayson Tatum deixa recado para Paolo Banchero

A primeira rodada dos playoffs traz um duelo de craques: Jayson Tatum contra Paolo Banchero. Os dois ex-jogadores da Universidade de Duke são os grandes astros de Boston Celtics e Orlando Magic, que se encontram em série da Conferência Leste. Assim, eles devem deixar a amizade de lado na busca pelo título da NBA.

Tatum, inclusive, até deixou um recado para Banchero. Após o treino de quarta-feira (16), o craque do Celtics reconheceu o talento do adversário, mas negou que vá tratá-lo como amigo nos jogos da série.

“É playoffs“, afirmou Jayson Tatum. “Agora é entender que não existem amigos em quadra. Nada mais importa além de fazer tudo o que puder para ajudar meu time a vencer. Não é hora de pensar em mais nada”.

A mentalidade de Jayson Tatum visa tirar qualquer obstáculo na busca por mais um título. O Magic, inclusive, promete ser uma ‘pedra no sapato’ celta já nesta primeira rodada. Isso porque, durante a temporada regular, o time de Orlando venceu dois dos três confrontos contra Boston. Além disso, no TD Garden, não perdem desde outubro de 2022.

Embora seu time seu favorito, Tatum prega foco no duelo contra Banchero e Magic.

“Não estamos pensando em nada além do Orlando Magic agora”, disse Jayson Tatum. “Não estamos olhando para a segunda, terceira ou quarta rodada. Temos que tentar sair dessa série primeiro. E é só nisso que estamos focados: nos preparar para o Jogo 1”.

Outro lado

Enquanto Jayson Tatum mantém foco, Paolo Banchero tem no rival um espelho. Desde os tempos de Duke, afinal, o ala-pivô teve no camisa 0 uma espécie de mentor no basquete. Desse modo, deseja seguir os passos do camisa 0 para obter sucesso na NBA. Ainda assim, sabe que para isso precisa ganhar do ídolo.

“Tatum já fez tudo que eu quero conquistar”, disse Banchero. “Eu o conheço desde que estava indo para faculdade. Então, é um dos caras a quem recorro por conselhos e coisas assim. Porém, agora estamos competindo. Acho que a melhor forma de mostrar meu respeito é dar o meu máximo contra ele e enfrentá-lo com tudo o que eu tenho. Então, estou animado para esse duelo”.

O primeiro duelo entre Tatum e Banchero nos playoffs acontece no domingo (20), às 16h30 (horário de Brasília). Os Jogos 1 e 2 acontecem no TD Garden, em Boston. Os Jogos 3 e 4, por fim, serão no Kia Center, em Orlando.

