Jayson Tatum domina, Celtics bate Magic e abre 3 a 1

Em um jogo 4 nervoso na Flórida, o Boston Celtics, liderado por Jayson Tatum, venceu o Orlando Magic e abriu vantagem na série. Os atuais campeões da NBA contaram com uma grande exibição do ala e agora podem fechar o confronto no próximo duelo, que será no TD Garden. A franquia da Flórida perdeu, mas competiu muito e fez mais um jogo equilibrado na série.

Tatum foi o grande protagonista, anotando 37 pontos e 14 rebotes. Sua atuação no último quarto foi determinante para o resultado. Afinal, ele marcou 16 dos 28 pontos de Boston. Em uma partida que nunca esteve em uma diferença de mais de dois dígitos no placar, o desempenho do camisa 0, sobretudo nos minutos finais, foi decisivo.

Além disso, Kristaps Porzingis se recuperou após a atuação desastrosa no terceiro jogo da série. O pivô até sofreu com o problema de faltas, mas acertou bolas de três, brigou por alguns rebotes e esteve agressivo em ambos os lados da bola, em seus 22 minutos. Destaque também para Derrick White, muito eficiente tanto nos arremessos como na construção. Os minutos finais de Al Horford, na parte defensiva, também foram importantes para a vitória.

Vale destacar, aliás, que a equipe de Boston esteve sem Jrue Holiday mais uma vez. O especialista defensivo tem um problema na coxa e foi descartado do confronto ainda no sábado (26). Jaylen Brown, por outro lado, também era dúvida por conta de um problema no joelho, mas atuou neste domingo. Assim como Tatum, o ala também fez um duplo-duplo, com 21 pontos e 11 rebotes.

Além disso, o camisa 7 mostrou agressividade para chegar à linha de lance livre. Nesse quesito, aliás, Boston levou grande vantagem. Tatum e Brown somaram 24 cobranças de lances livres, enquanto todo o time de Orlando teve 20. A equipe visitante, aliás, fechou o jogo com 32 tentativas.

Enquanto isso, o Magic dependeu, mais uma vez, da dupla Paolo Banchero e Franz Wagner. Os dois, inclusive, somaram 55 dos 98 pontos do time. Ou seja, mais de 56%. Aliás, essa tem sido uma marca, com os dois craques marcando mais da metade dos pontos do Magic contra o Celtics de Jayson Tatum em todos os jogos dessa série.

Os veteranos Cory Joseph e Kentavious Caldwell-Pope até tiveram maior participação ofensiva hoje. O armador anotou 12 pontos e seis assistências, com duas bolas de três. O especialista defensivo tentou apenas quatro arremessos triplos e acertou dois, fechando com oito pontos e a velha presença defensiva. Mas, além deles, muito pouco, até mesmo em volume. Anthony Black também anotou dez pontos.

Mais uma vez, a equipe da Flórida teve uma baixa eficiência do perímetro. Afinal, acertou só 26% de seus 30 arremessos. Não que Boston tenha sido muito melhor, mas em mais um jogo onde os atuais campeões tentaram menos bolas triplas do que a média, a agressividade ao garrafão foi a chave da vitória.

Assim, Boston abriu 3 a 1 na série e pode fechar o confronto na próxima terça-feira (29), diante de sua torcida. Já o time de Orlando precisará vencer na casa do atual campeão para forçar um sexto confronto e um novo confronto na Flórida.

(3) Boston Celtics 107 x 98 Orlando Magic (1)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 37 14 3 3 0 Jaylen Brown 21 11 1 2 0 Kristaps Porzingis 19 5 1 1 0 Derrick White 18 7 7 0 1 Al Horford 6 6 2 0 5

Três pontos: 9-31; Tatum: 3-10

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 31 7 3 0 1 Franz Wagner 24 6 7 0 0 Cory Joseph 12 3 6 1 0 Anthony Black 10 4 0 1 0 Wendell Carter 9 11 3 0 1

Três pontos: 8-30; Joseph: 2-4

