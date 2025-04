Sem Tatum, Jaylen Brown comanda segunda vitória do Celtics sobre o Magic

O Boston Celtics não teve Jayson Tatum, mas teve Jaylen Brown inspirado no segundo jogo da série contra o Orlando Magic. O astro marcou 36 pontos na ausência do colega e, com isso, liderou a segunda vitória do time da casa. Os visitantes até lutaram, mas sempre “esbarraram” na grande atuação do rival. Assim, a equipe vai viajar para a Flórida com a vantagem de mando de quadra protegida.

As referências do Magic, mais uma vez, tentaram. Paolo Banchero e Franz Wagner somaram 57 pontos. Mas, de resto, o ataque anêmico de Orlando não conseguiu tomar a liderança de um desfalcado Boston. Os donos da casa tomaram a liderança no segundo quarto e, embora pressionados, não a cederam no resto da noite.

Bola ao alto

O jogo começou com as defesas dominando ataques bem erráticos. E, por isso, nenhum dos times abriu vantagem acima de quatro pontos no quarto inicial. Nos primeiros seis minutos de ação, por exemplo, as equipes mal passaram de dez pontos cada. O Magic não é um grande time ofensivo por si só, enquanto o Celtics sentia a falta de Tatum colocando pressão nas defesas.

Na ausência do craque, como esperado, Jaylen Brown assumiu a responsabilidade pelos donos da casa. O ala ficou em quadra durante o quarto inteiro e anotou 12 pontos. Ele converteu, mais do que isso, quatro dos só cinco arremessos de quadra da equipe (em 19 tentativas) nos 12 minutos inaugurais. Boston, assim, saiu do período em vantagem de 23 a 21.

O segundo quarto, no entanto, já começou de forma bem diferente. O Celtics conseguiu manter o ataque do Magic estático e sair em transição para abrir vantagem. O time da casa anotou 14 dos 19 pontos iniciais do período e, com isso, dispararam no marcador. O técnico Jamahl Mosley precisou pedir dois times, mas, por fim, os visitantes se reequilibraram para “estancar a sangria”.

Boston contou com os lances livres para seguir pontuando, pois o aproveitamento nos arremessos não melhorou tanto assim. Só Kristaps Porzingis cobrou 12 lances livres até o intervalo. Por sua vez, o Magic reagiu e diminui a diferença liderado pelo pivô Wendell Carter Jr. Com isso, no fim do primeiro tempo, o placar sinalizava 50 a 47 em favor do Celtics.

Leia mais sobre Jaylen Brown

Segundo tempo

O terceiro período teve início em uma toada bem parecida ao anterior. Ou seja, com o Celtics tomando as rédeas do jogo para abrir nova vantagem. Os donos da casa anotaram 11 pontos seguidos, incluindo três cestas de longa distância em dois minutos, para recolocar dígitos duplos de frente. Mas, depois de pedido de tempo de Mosley, os visitantes voltaram a esboçar rápida reação.

Em três minutos, o Magic diminuiu a diferença para cinco pontos mais uma vez. Ocorreu, então, o efeito contrário: os locais pararam o jogo e voltaram melhor. O time de Joe Mazzulla emplacou mais uma boa sequência e, com isso, abriu a maior vantagem da noite. A diferença subiu para 15 pontos no último minuto do terceiro quarto. Orlando fez uma boa sequência final e foi para o último período perdendo por 81 a 71.

A vitória parecia, mais uma vez, garantida para os donos da casa. Mas não era bem assim. Orlando esboçou uma nova reação nos primeiros minutos do último período, com a diferença voltando a cair para cinco pontos. O que aconteceu depois, no entanto, foi mais uma história repetida. O Celtics anotou seis pontos consecutivos e, assim, recolocou a diferença em dígitos duplos.

Dessa vez, de uma vez por todas. Afinal, o Magic não conseguiu derrubar a diferença para menos do que sete pontos nos seis minutos finais de partida. Apesar dos esforços de Banchero, que marcou nove dos seus 32 pontos no último período, a vitória não veio. O time vai voltar para Orlando com duas derrotas.

Próxima partida

O terceiro jogo da série entre Celtics, de Jaylen Brown, e Magic está marcado para essa sexta-feira, em Orlando. É a primeira de duas partidas na Flórida. Boston pode fechar o duelo vencendo esses dois encontros e, mesmo que perca ambos, segue com a vantagem de mando de quadra. Para os donos da casa, não resta outra opção a não ser vencer um dos jogos para seguir vivo.

(0) Orlando Magic 100 X 109 Boston Celtics (2)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 32 9 7 0 2 Franz Wagner 25 4 4 2 0 Wendell Carter Jr. 16 8 0 0 0 Anthony Black 11 4 0 0 0 Cory Joseph 7 1 3 2 1

Três pontos: 7-29 (Carter Jr: 3-3)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 36 10 5 1 0 Kristaps Porzingis 20 10 0 2 2 Derrick White 17 6 5 1 0 Payton Pritchard 14 3 0 1 0 Jrue Holiday 11 4 6 0 1

Três pontos: 12-37 (Brown: 5-7)

