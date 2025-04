Celtics supera Banchero e bate Magic nos playoffs da NBA

Em grande noite de Derrick White, o Boston Celtics venceu o Orlando Magic neste domingo (20) e abriu 1 a 0 nos playoffs 2025 da NBA. Enquanto White liderou com x pontos, Paolo Banchero foi o grande desataque do time da Flórida. Orlando chegou a liderar até o intervalo, mas o time de Boston garantiu o triunfo com grande terceiro quarto.

O jogo

De um lado, o time que mais arremessa de três na NBA. Do outro, o que menos arrisca. Apesar de o Celtics não ter o melhor aproveitamento da liga (foi o décimo), o Magic foi o que menos permitiu. Então, o primeiro quarto teve muito a ver com o que os times fizeram na fase regular.

Enquanto o Celtics acertou quatro das nove tentativas, o Magic fez somente duas em nove. No entanto, a defesa do time de Orlando conseguia fazer com que o adversário pensasse duas vezes antes de arremessar de longe. Assim, Boston atacou a cesta mais do que o normal. Não abriu grande vantagem, mas liderava por 26 a 18.

Entretanto, no segundo quarto, Payton Pritchard fez de três e teve três lances livres após falta de Wendell Carter e a diferença subiu para 12. Mas uma coisa que deixava o Magic no jogo era o rebote ofensivo contra o Celtics. Não que Orlando conseguisse aproveitar os pontos de segunda chance, mas vinha tendo mais oportunidades.

Paolo Banchero cortou para oito, mas Derrick White recebeu grande passe de Pritchard para aumentar para 11. Na posse seguinte, Kentavious Caldwell-Pope respondeu na mesma moeda. Só que Orlando pressionou e a diferença despencou para dois, após cesta de Banchero. As bolas de três que caíam do Celtics deixaram de cair, enquanto o Magic passou a acertar. Como resultado, Caldwell-Pope virou em 45 a 44. Ao fim do primeiro tempo, Orlando liderava por 49 a 48.

Mas o Celtics voltou melhor para o segundo tempo, com Derrick White e Jrue Holiday fazendo cestas de três, enquanto o ataque do Magic parou. Como resultado, Boston vencia por 63 a 53. Por mais que o visitante tentasse atacar o garrafão, a defesa do time de Massachusetts seguia forte no setor. Paolo Banchero ainda conseguiu produzir no ataque, mas não como na primeira etapa.

Ainda em recuperação de lesão no joelho, Jaylen Brown deixou em 76 a 59. Mas Paolo Banchero respondeu no lance seguinte. A diferença para o Celtics chegou aos 17, mas o Magic conseguiu diminuir para 13 antes do último período do jogo 1 da série de playoffs da NBA.

No entanto, houve uma falta de Jaylen Brown em cima de Franz Wagner que a abritragem só marcou pouco antes de começar o quarto período. Wagner acertou e a diferença caiu para 11.

Último quarto

Derrick White começou o último período com cesta de três e, assim, o Celtics vencia o Magic por 81 a 67. Depois, ele deixou em 83 a 69. Na sequência, a defesa de Boston funcionou e a bola foi para Payton Pritchard, que acertou de três e o time vencia por 86 a 69.

Apagado, Jayson Tatum sofreu falta flagrante, mas errou os dois lances livres. Na sequência, Payton Pritchard fez Boston liderar por 91 a 74. Então, Tatum finalmente acertou a sua tentativa de três após seis erros. Por outro lado, Paolo Banchero seguia fazendo Orlando seguir no jogo. No entanto, Derrick White acertou de três e deixou o Celtics na frente do Magic por 97 a 78.

(0) Orlando Magic 86 x 101 Boston Celtics (1)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 36 11 4 1 1 Franz Wagner 23 3 5 1 2 Jonathan Isaac 7 2 0 0 0 Wendell Carter 4 13 0 0 0 Kentavious Caldwell-Pope 6 4 2 3 0

Três pontos: 10-27 (Banchero: 4-7)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Derrick White 30 4 2 1 2 Payton Pritchard 19 0 3 1 0 Jayson Tatum 17 14 4 1 1 Jaylen Brown 16 5 2 2 0 Jrue Holiday 9 3 5 3 0

Três pontos: 16-37 (White: 7-12)

