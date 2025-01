Em números ou em quadra, Paolo Banchero e Franz Wagner são os dois grandes jogadores do Orlando Magic e que guiam a equipe para uma de suas melhores campanhas na última temporada. No entanto, o a equipe está em uma situação chata: boa parte de 2024/25 não contou com seus principais nomes. Por isso, podemos ter uma comparação dos números dos dois e a resposta de quem se sai melhor surpreende.

Banchero é o jogador mais respeitado na NBA entre os dois. O ala-pivô foi All-Star na última temporada. Além disso, na atual campanha, tem 25.1 pontos por jogo, 7.9 rebotes e 4.6 assistências. Tudo isso em 12 partidas jogadas. Além disso, apresenta evolução nos arremessos de três, com 36.5% em mais de cinco tentativas por noite.

Embora passe debaixo do radar, os números de Wagner eram tão bons quanto. O alemão tem 24.2 pontos por jogo, 5.5 rebotes e 5.3 assistências. É verdade que arremessava pior da linha de três, com 32%, entretanto.

Publicidade

O dado que surpreende, porém, é outro. Em 1266 minutos com Franz Wagner e sem Banchero, o net rating do Magic é de 10.72 pontos, os melhores números do time nos últimos anos. Contudo, com Paolo e sem Wagner, em 1220 minutos, o número ai para é de 3.64 negativos.

Leia mais!

Ademais, falando de estatísticas individuais, o offensive rating do Magic com Wagner em quadra é 113.2. Com Banchero, 107.3. Mostrando os dois lados da quadra, o defensive rating com o alemão é de 103.4, e com o All-Star, 106.1. Em resumo, em todas as estatísticas avançadas o camisa 22 se sai melhor.

Publicidade

Somar melhor que dividir

É claro, porém, que o cenário ideal para Orlando é de os dois juntos. Afinal, são dois jogadores que produzem a nível All-Star. Wagner era, inclusive, favorito ao título de Jogador que Mais Evoluiu antes de sua lesão. O Magic teve apenas cinco jogos com os dois disponíveis e venceu quatro deles.

Então, o objetivo da equipe é descobrir como fazer ambos funcionarem juntos da melhor forma. Isso porque suas funções muitas vezes são parecidas em quadra. Banchero até está melhorando como distribuidor de jogo, mas ainda prefere receber a bola no garrafão para jogadas próximas à cesta.

Publicidade

Wagner, então, também prefere jogadas desse gênero. Novamente, não é como se os dois juntos jogassem mal, mas podem melhorar. E precisam, se o objetivo de Orlando é competir com o elenco atual. Até aqui, a equipe tem 23 vitórias e 22 derrotas na temporada. Contudo, são sete triunfos em 19 jogos desde a lesão de Wagner. Antes disso, era o quarto melhor time da Conferência Leste. Agora, é o oitavo.

O retorno de Banchero até melhorou o time, mas o Magic ainda não está tão bem quanto no início da atual campanha. Portanto, corre o risco de não se classificar direto aos playoffs. E mesmo que o faça, a equipe poderia pegar Cleveland Cavaliers ou Boston Celtics, dois dos favoritos ao título. Subir na tabela, então, é vital para “escapar” de enfrentar as duas potências do Leste.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA