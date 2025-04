Trae Young reclama de jogo físico do Magic após derrota e expulsão

A estreia de Trae Young e do Atlanta Hawks no play-in foi um pesadelo com uma dura derrota para o Orlando Magic na última terça-feira (15). A equipe pouco conseguiu competir além de um terceiro quarto muito bom, e o astro acabou expulso no fim do jogo após discussão com os juízes. A frustração do camisa 11 parecia óbvia enquanto a partida rolava e teve um motivo específico: o jogo físico do rival.

Após o duelo, Young falou sobre como o estilo defensivo de Orlando o frustrou no confronto. Mas não com um tom de elogio. Afinal, o craque relembrou que o Hawks teve dois jogadores lesionados em duelos com a franquia da Flórida em 2024/25.

“Acho que houve muitas coisas que aconteceram ao longo da partida. Orlando é um time físico, nós tivemos dois companheiros se lesionando contra eles ao longo da campanha. Não vou chamá-los de sujos ou algo do tipo, aliás, eles tem muito talento no elenco. Mas há muitas jogadas e momentos em que sinto que os caras rompem um limite e vai além do basquete. Não gosto disso”, disparou o armador.

Publicidade

Young ressaltou que muito de sua frustração descontada nos árbitros no fim do jogo veio de como foi frustrante atuar contra esse nível de jogo físico. Para ele, aliás, passou dos limites.

“Eu acho que tudo isso levou a uma frustração muito grande. Eu sei que errei ali no final e descontei nos juízes, mas foi instintivo. Não faço isso apenas por mim ou para descontar essa frustração, mas também pelos meus companheiros, que muitas vezes não vão ser ouvidos quando falarem disso”, explicou.

Publicidade

Leia mais!

Young atuou por 40 minutos e marcou 28 pontos, seis assistências, dois rebotes e um roubo de bola no duelo. Ele não teve tanta eficiência nos arremessos, acertando apenas oito em 21 tentativas e uma bola de três em cinco tentadas, mas conseguiu muitas idas à linha do lance livre.

O Magic focou sua atenção em diminuir seu ritmo enquanto apostava que os companheiros não aproveitariam o maior espaço que a criação de jogadas do craque gera. Young, por fim, não fez seu melhor jogo e a aposta de Orlando foi bem sucedida. Além do astro, Atlanta só teve um pontuador com pelo menos 15 pontos no confronto: Georges Niang. O time acertou apenas quatro bolas triplas e teve um aproveitamento de 19%.

Publicidade

Tudo isso e um último quarto desastroso após grande reação no período anterior, levaram à expulsão de Young após duas faltas técnicas em discussões com os árbitros. Um jogo que chegou a estar em uma posse acabou em um triunfo tranquilo de Orlando por 25 pontos.

Enquanto o Magic se garantiu nos playoffs da NBA na série contra o Boston Celtics, o Hawks de Trae Young ainda tentará garantir sua vaga após a derrota na próxima sexta-feira (18), em duelo com o Miami Heat.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA